屯門「浩和街」變「港版邁阿密」　打卡一流！

屯赤隧道附近的浩和街有「港版邁阿密」（或「港版沖繩」）之稱，是本地近期熱門打卡熱點。（方偉堅攝）

秋意漸濃，又是親親大自然的最佳季節，加上中秋節臨近，如果可以搵到個靚景又有大草地的地方，跟至愛親朋一齊野餐郊遊遊，再直落欣賞日落同賞月就最好！本地最新打卡點屯赤隧道附近的浩和街，有「港版邁阿密」（或「港版沖繩」）之稱，景色宜人，充滿異國風情，是疫情下「偽旅行」的好去處。想知這個新打卡勝地有何魅力？就讓小記為大家一一拆解！

打卡位1：野餐大草地

走進浩和街景點區，映入眼簾的是一大片綠油油的草地和一列棕櫚樹，遇上天氣好的時候，感覺就如置身美國邁阿密般超有度假Feel，無論是情侶、閨密或家人到此打卡、放風箏或帶毛孩散步都一流。意猶未盡的話，又可以放慢腳步坐在草地上野餐，尤其是傍晚時分溫度稍降之際，就最適合一邊吹着海風，一邊欣賞風景和大歎美食，感覺超Relax。不過要提醒大家：這裏長草茂盛，小昆蟲較多，為免蚊叮蟲咬，建議隨身攜帶蚊怕水。另外如果想自製私人浪漫空間，不妨帶備帳篷同遊。

打卡位2：異國風情棕櫚樹

吃飽飽之後就可以正式開始打卡，第一站當然是令其有「港版邁阿密」之稱的標誌性棕櫚樹！站在棕櫚樹下，以不同角度和甫士拍攝，營造出外國度假氣息，單睇相真以為處身外國，甚至與身後的山群和建築形成強烈對比，令照片效果更具層次。

打卡位3：沿海堤壩

除綠化帶和棕櫚樹外，此處還有一條超長的沿海堤壩。清純的白色配上綠油油的植物和蔚藍大海，完全是打卡的完美組合，隨手一拍都是美美的風景和人像相。如果對影相沒興趣，又可以移師至堤壩旁的大石，在無敵海景陪伴下靜靜享受釣魚樂。不過要留意堤壩有一定高度，而且沒有圍欄阻隔，大家都要小心安全。

打卡位4：盡頭的日系燈塔

沿着堤壩一直走到盡頭，有一個白色燈塔，充滿日系感覺。置身其中就如去了一趟沖繩，勾起不少返「鄉下」旅遊的回憶。採訪當日所見，不少單車友都愛聯群結隊來此燈塔休憩兼看日落，所以大家下次不想走路，也可試試踩車郊遊遊，以鹹蛋黃為偽旅遊畫上圓滿句號。

打卡位5：270度無敵大海景睇日落

打卡後不妨找一個位置坐下，靜靜地等待日落，如果怕草地太多昆蟲的話，堤壩上亦是野餐的好地點。坐在堤壩上可以望着對岸的機場，天空上方不時有飛機飛過，海上亦有不同的船隻，除了大海還可以有很多不一樣的構圖。日落之際最適合拍攝剪影，如果遇上好天氣，構圖更是令人驚艷。

溫馨提示：

交通：自駕前往或到屯門港鐵站乘坐K52巴士至望后石站下車，再步行約20~30分鐘。

注意事項：此處暫未見餐廳、士多、洗手間及遮陰處，出發前要先做好準備工夫。