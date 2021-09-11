曾勒索李炳憲　多熙轉行做網紅年賺逾470萬

因勒索李炳憲而被判緩刑的多熙轉行做網上直播後瘋狂吸金。

韓國51歲男星李炳憲於2013年與女星李敏貞結婚，翌年他被女團GLAM成員多熙及模特兒李智妍用在酒席上偷拍的影片勒索，令他捲入桃色醜聞，多熙與李智妍在一審時分別被判入獄1年及1年2個月，但在二審時獲判緩刑兩年，多熙其後轉行做網紅，經常以性感造型開直播，今年的收入已達到474萬港元。

多熙於2012年以女團GLAM出道，2013年5月首度拍劇，在tvN劇集《Monstar》中扮演不良學生，更有份參與主題曲創作，不過未幾便捲入勒索李炳憲的案件，組合亦於多熙於2015年1月被判刑後宣布解散。

多熙於2018年5月1日開始在網上直播平台做主持，當時她透露在退出組合做過兼職和服裝模特兒，但因為她很想繼續唱歌，所以在友人的幫助下開始做個人直播，她其後推出單曲《不存在的人》，可惜反應麻麻。

不過近年她改以性感形象做直播，經常穿低胸衫賣大包，吸引大批粉絲送「氣球」打賞，最近有韓媒指直至9月，多熙今年已經收到1,007萬9,028個「氣球」，相等於683萬港元，扣除30%手續費，估計她單是在直播平台已淨賺474萬港元，吸金力驚人。