特色Pop Up Store　港九新界都有

雖然暑假話咁快就結束，但放學、放工後的生活依然可以很多姿多采，近日有不同種類的主題期間限定店開設，地點遍布港九、新界，大家可選擇在戶外享受醒神咖啡，趁佳節前夕揀選伴手禮，亦可體驗到外國的美酒佳餚，放鬆身心。

和主子歎啡

天氣時晴時雨，趁有陽光和狗狗或其他寵物出門散步，相當寫意。Blue Bottle Coffee Hong Kong由現時至11月21日在沙田舉行「兒童及寵物同樂園」限定戶外咖啡店，限定店其實是復古露營車改裝，場內提供優質咖啡和會場限定Waffle Parfait，客人選購任何飲品或食物，可免費獲狗仔專屬全素椰子雪糕。歎杯咖啡後，可以和主子在樂園內慢慢玩，限定店還加入印第安帳篷、天幕和露營家具，以及主子專用帳幕等，相信無論主子或奴才，都可以玩得盡興。

體驗南非

提到南非，就會想到Safari、葡萄酒和鮑魚等，但大家又知不知道當地流行的食物或菜式，甚至是藝術品的風格？雖然現時不能直飛南非，9月9日至26日在銅鑼灣會開設期間限定的南非體驗館，可能讓你加深對當地的了解，場內設計以當地葡萄園作主題，除展示出香檳、白酒和葡萄酒的資料，參觀者還可以參加南非葡萄酒導嘗，品味6款佳釀。除此之外，還有風乾牛肉、鷹嘴豆製作的小食、各式醬料、手工氈酒，周邊有南非藝術家的畫作和當地家品，行到攰可到茶店來一杯國寶茶、花茶或非洲咖啡，配手工曲奇慢慢休息。

港台美味

台灣和香港有很多出名的品牌和美食，若然要逐樣選購，相信要花一點時間。設計購物網站Pinkoi由現時至10月16日於尖沙咀開設「大人秋味」期間限定店，集合了港台的多個品牌和美食，包括鳳梨酥、蛋卷、牛肉條、豬肉紙、水果乾、茶葉、奶茶、咖啡、蜜糖審和醬料等，各位可以一次過選擇心儀的美食或用品。另外，客人於限定店內登記成為會員，可獲送指定蛋卷乙條，會員購物滿指定價錢可獲贈限量布袋。