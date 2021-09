陳婉衡拋胸行山為呃Like　歐倩怡騷腹肌變鹹蛋超人？

無綫36E咪神陳婉衡(Alycia)最近憑憑出擊行山,每次都見佢Sports Bra上陣晒Body,露出深長事業線及腹肌,而今次都唔例外,不過佢竟然話只係大家覺得佢係咁樣着去行山,原來只係為呃Like?

佢另外晒出一張包到冚嘅相,收起雙峰僅露雙眼,笑言「How people think I hike vs. How I actually hike(人哋認為我咁樣行山 vs 我實際係咁行山),仲話衣服係最有效嘅防曬形式,所以除咗搽防曬,盡量都會着防曬衣,不過睇嚟網民都比較Like佢唔着防曬衣多啲喇!

而早前去咗玩獨木舟嘅前港姐蔡嘉欣,加碼晒出另一輯比堅尼照,坐喺石上大擺甫士影相,盡顯完美身段,寸爆咁話:「不得不慨嘆,真係食極都唔肥!」不過有網民就唔多Buy:「瘦到好似紙片人咁叫靚嗎?難聽啲講沒有胸部着泳衣一啲都唔好睇!」

育有一子一女嘅歐倩怡,近年化身Keep Fit KOL教大家減肥,尋日(10日)佢又分享減肚腩小貼士,叫大家多食蔬菜水果、戒食高糖食物及飲品、做帶氧運動等等外,又晒出坐喺泳池邊嘅相,高炒大騷緊實腹肌,但佢就留言:「我呢套新泳衣一着出嚟就畀人笑我似⋯⋯大家估吓似乜?」唔通係鹹蛋超人?