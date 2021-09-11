陳婉衡拋胸行山為呃Like　歐倩怡騷腹肌變鹹蛋超人？

無綫36E咪神陳婉衡（Alycia）最近憑憑出擊行山，每次都見佢Sports Bra上陣晒Body，露出深長事業線及腹肌，而今次都唔例外，不過佢竟然話只係大家覺得佢係咁樣着去行山，原來只係為呃Like？

佢另外晒出一張包到冚嘅相，收起雙峰僅露雙眼，笑言「How people think I hike vs. How I actually hike（人哋認為我咁樣行山 vs 我實際係咁行山），仲話衣服係最有效嘅防曬形式，所以除咗搽防曬，盡量都會着防曬衣，不過睇嚟網民都比較Like佢唔着防曬衣多啲喇！

而早前去咗玩獨木舟嘅前港姐蔡嘉欣，加碼晒出另一輯比堅尼照，坐喺石上大擺甫士影相，盡顯完美身段，寸爆咁話：「不得不慨嘆，真係食極都唔肥！」不過有網民就唔多Buy：「瘦到好似紙片人咁叫靚嗎？難聽啲講沒有胸部着泳衣一啲都唔好睇！」

育有一子一女嘅歐倩怡，近年化身Keep Fit KOL教大家減肥，尋日（10日）佢又分享減肚腩小貼士，叫大家多食蔬菜水果、戒食高糖食物及飲品、做帶氧運動等等外，又晒出坐喺泳池邊嘅相，高炒大騷緊實腹肌，但佢就留言：「我呢套新泳衣一着出嚟就畀人笑我似⋯⋯大家估吓似乜？」唔通係鹹蛋超人？