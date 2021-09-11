5年前引退　許怡才自爆曾遭已婚男拍檔性騷擾

已退出演藝界的許怡才昨日在網上直播中自爆曾遭已婚男演員性騷擾。

曾拍韓劇《宮S》的34歲女星許怡才，於2011年1月與大7歲的企業家李成宇結婚，兩人在2015年協議離婚，子女撫養權交給李成宇，她於2016年6月拍畢SBS劇集《你是禮物》之後退出演藝界，而她昨日亮相女團Crayon Pop前成員Way主持的網上節目，大爆當年引退是因為遭拍檔性騷擾。

兩人在節目中大談過往拍攝的難忘事，期間她表示要鼓起勇氣說被已婚男星欺負的經歷：「他是我的拍檔，初時對我很好，但後來每天都對我說『喂，你這個像X的X呀，你這個XXX呀』，那位男星最近仍很活躍，那時候因為導演也是新人，他也不能說甚麼，而那個已婚男星簡直就是皇帝。」

她指後來導演說：「他用有色的眼光來看你，但你卻拒絕他，所以他才用強硬的態度來令你就範。」後來該演員就指演情侶必須要上床培養感情，許怡才拒絕後，便遭對方以粗口辱罵。

而許怡才至今只參演過7部劇集，當中主演的劇集更只有《宮7》、《單身爸爸戀愛中》及《你是禮物》，合作過的男演員屈指可數，所以網民都對已婚男星的身份議論紛紛。