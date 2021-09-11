港姐泳裝︱陳聖瑜關楓馨齊齊跌出網民之選三甲

12位候選港姐今日（11日）進行泳裝綵排，並公布最新一輪網民投票的成績，之前被選為大熱的陳聖瑜及關楓馨均跌出網民三甲之列。

之前因生眼挑針要做獨眼龍的陳聖瑜已拆紗布，問到康復情況？她說：「醫生話個傷口埋咗，但要熱敷多啲，瘀痕先可以去得快啲，不過我用咗遮瑕膏所以冇咁覺，加上化妝師個技術好高超，所以睇落正常。（睇嘢有冇問題？）冇問題，冇任何不便。」對於跌出民選三甲，她稱不緊要，認為每個佳麗都有自己的支持者。問到可有信心？她表示：「都係做好自己，將自己同往日嘅自己去比較。（有冇信心攞冠軍？）踩台方面，自己都表現淡定，如果聽晚比賽可以發揮到綵排嘅水準都有信心。」

至於關楓馨對於跌出三甲同樣認為不要緊，大讚其他佳麗都好好，問會否因此而打擊信心？她說：「唔會，都要睇埋我哋聽日嘅表現。（有冇信攞獎？）平常心，唔係冇鬥心。總之最好自己，之前好勤力排舞，想做好個騷同埋練好啲口才。依家想盡量休息多啲，令自己狀態好啲，因為最近綵排好長時間。（覺得自己係大熱？）咁又冇，但信心唔係人畀，自己要畀自己信心，我係自己心目中嘅冠軍，參加得都係想攞冠軍。」至於爸爸關禮傑可有對她說甚麼？她坦言：「冇，因為最後排練到好夜，所以好少見到，平時都會講加油嘅說話，佢會嚟現場睇我比賽。」