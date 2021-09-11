港姐泳裝︱成網友最愛三甲　梁凱晴信心激增

12強港姐佳麗今日（11日）以泳裝示人，宋宛穎、王嘉慧及梁凱晴成為最新一輪民選三甲，其中梁凱晴是首次入榜。對於成為大熱，宋宛穎謙稱：「唔係，我會繼續做好自己。我對自己都有信心，最緊張係答問環節，因為好難準備，所以我都爭取時間睇番以前港姐比賽嘅答問。（咁多網民支持信心大增？）我都冇諗過有咁多人持續支持我，多咗好多信心。冠軍係我嘅目標，亦係我動力。」

王嘉慧稱結果出乎自己意料，多謝網民支持，令自己更有信心：「我唔會畀自己太大壓力，唔想因為咁而影響表現。（覺得自己邊方面表現好啲？）比較平均、冇邊方面最好。（邊個係你最大競敵？）個個都係我學習對象，唔係對手，大家良性競爭有進步。個個狀態都好弗，要睇臨場表現，希望我可以Keep到聽日係最弗。」

梁凱晴對上榜坦言意想不到：「我會愈戰愈勇，因為大家支持令我信心增，希望明天比賽有好表現，我會睇多啲以前港姐比賽，睇吓佢哋點答問題。總之好開心，證明我係不斷有進步，希望繼續上，信心係自己畀，唔可以冇信心。（有信心攞冠軍？）希望啦。」講到三人蓋過之前大熱的陳聖瑜及關楓馨，她認為大家各有各好，要視乎比賽表現及狀態。宋宛穎指只是這一刻她們是網民投選的三甲，可能下一刻就換人，又讚各佳麗水準平均及優秀。