一文睇晒！新摺芒機王入手優惠

Samsung下半年旗艦手機Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G已經正式上市，不同的零售商、電訊商有不同優惠，今次就幫大家搜羅出來，等大家買得精明！

官方優惠︰買機送耳機

即日至9月30日發售推廣期內在香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商或經銷商的門市及網站購買Galaxy Z Fold3 5G，可免費獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機乙個，客戶亦可另選Samsung Care+兩年服務計劃作禮品，當中包括延長原廠保用、更換電池、免費意外及入水損壞裝置保險等保障。

另外，透過Samsung Trade-in專屬網站trade in合資格型號舊智能手機，同時選購Galaxy Z Fold3 5G的話可享HK$800回贈，選購Galaxy Z Flip3 5G亦有HK$600回贈。特別一提，無論入手的是那一部，都會送4個月免費YouTube Premium及3個月免費Spotify Premium服務，等大家盡情用新機聽歌睇片！

csl︰優惠近HK$4,000

即日起親臨各csl專門店/1O1O Center或透過csl/1O1O網頁選購Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G，可享最高HK$3,800優惠，當中包括Samsung原廠翻頁式保護殼（附S Pen)或矽膠薄型背蓋（附指環帶)、12個月Microsoft 365個人版服務、12個月免月費Restart換機服務、Now E Android TV盒及36個月Now精選組合。如同時Trade-in指定舊手機型號，更可兼享HK$2,000之Trade-in月費回贈優惠。客戶可於全線csl專門店及1O1O Center使用消費券夾單支付選購產品。

中移香港︰新舊客都有得平

中國移動香港現有客戶選購Galaxy Z Fold3 5G 512GB版本，可獲HK$1,500折扣優惠，新客買機兼選用指定5G服務計劃並簽約24個月，折扣更高達HK$4,000。另外，無論新舊客買機都可同時獲贈「一年屏幕保障 by Samsung Care+」、Galaxy Buds Live無線降噪耳機及Samsung原廠翻頁式保護殼（附S Pen)。