亞姐殺入深水埗試戴后冠　姚琰欣自爆諗過退選

《亞洲小姐競選2021》將於9月25日舉行，大會今日（11日）安排16位佳麗到深水埗，出席試戴后冠活動，吸引大批龍友到場拍照。大會揀出（1）紀樂詩、（4）袁群有、（11）陳美儀、（13）孫一丹、（16）洪蓉蓉及（18）陳可冰試戴后冠及揸權杖，至於（7）姚琰欣、（8）吳穎衡及（15）陳琳琳性感打扮到場，吸睛非常。

事後姚琰欣及吳穎衡由師姐范莎莎帶領受訪。姚琰欣自爆因壓力，曾一度考慮退賽：「比賽臨近，真係有啲緊張，心理唔平衡，好彩同佳麗孫伊傾過偈，佢叫我唔好放棄，好快都調整到心理喇，不過嗰種壓力大過我之前拍戲，所以應該下不為例。」講到今日未被揀中試戴后冠，充滿自信的她表示：「呢啲嘢唔急、唔使戴兩次，25號嗰晚戴到咪得囉，咁重要嘅嘢梗係留返決賽多晚啦。（覺得自己仲有啲乜嘢要改善？）pat pat再豐滿啲，其實我已經由64kg（約141磅）減咗20磅嚟參賽，希望畀大家見證我嘅努力。」

吳穎衡同樣表示成功減到十餘磅：「我有樣嘢好弊，一有壓力就好想食嘢。（對自己有信心？）有，頭先都望到權杖同后冠嘅珠寶好靚，都係希望可以擁有啦。」而身為師姐的范莎莎則大讚二人愈戰愈勇及可造之才：「另外我都睇好（13）孫一丹，佢係半冷之選，可能未係最好，又唔識廣東話，但佢有啲地方好優秀。」她又以過來人身份傳授選美心得謂：「好明白選美過程情緒波動都幾大，當年我直頭喊咗出嚟，所以我叫佢哋盡量調節心態，做啲令自己開心嘅嘢，但唔好放肆食零食。」