社交恐懼症！蔡少芬怕醜扮睇書惹袁詠儀誤會

藝人蔡少芬於內地節目《請吃飯的姐姐》中，大爆自己未入行前，性格十分內向，很難融入群體，更一度有過「社交恐懼症」。她透露在片場不敢和其他人說話，結果被同場的袁詠儀誤會了，她說：「我17歲選香港小姐，所以覺得要裝大人，我不說話，不要給人知道我裏面其實甚麼都沒有。我當年跟袁詠儀、劉青雲拍了一部電影，我是經常拿着書，因為我害怕跟大明星聊天。袁詠儀很好，她買了一些書送給我看，她以為我喜歡看書，其實她不知道我拿着書，是用來掩飾自己的害羞。」

對於能入行成為演員，蔡少芬自覺很幸運，但由於第一部電視劇便是飾演壞人，她回憶那時被途人痛罵的經歷，她說：「那個大人跟他兒子說，這個不是蔡少芬嗎？記住不要跟這些壞女人說話，我心裏有想哭的感覺。」受了挫折的蔡少芬，一度認為自己演技差，後悔入錯行。最終憑着毅力，經常對着鏡子，以張曼玉的表情和眼神作為練習對象，最終找到自己的演藝方向。

在節目中，姐姐們出題考音樂人王搏，要他即席作歌，蔡少芬拿出電話，向對方展示囡囡寫給媽媽的道歉信，王搏依據信中內容即興彈唱後，一直靜靜聆聽的蔡少芬，因感動流下眼淚，其他姐姐見狀即攬着她安慰，畫面充滿愛，蔡少芬說：「可能我罵過她，她以為我不愛她，她說就算我不愛她，她也愛我，當時我看完信，就對女兒說無論你乖不乖我都愛你，我不教你，我就不是媽媽了。」

朱茵同黃貫中相識經過

另一方面，眾人聽到朱茵老公黃貫中的歌聲，紛紛好奇他們的愛情，蔡少芬單刀直入問朱茵：「其實是你追他還是他追你？」朱茵帶點沒好氣說：「不是，是他家漏水了，漏到我的家，我們當時是住樓上樓下的，之前我們不知道，我上去時見到他也很開心又驚訝，處理好漏水的事情，之後就認識了。」此時蔡少芬說：「近水樓台！」陳法蓉更說：「他是故意把水潑下去的！」引得眾人哈哈大笑，更有人說Paul的狗狗經常走到朱茵門前，是他想製造邂逅的機會。

朱茵指Paul搬走後，大家才開始真正約會，可是第一次出街去看狗展，卻被傳媒拍到了，朱茵說：「我以為他會被嚇倒，但他沒有被嚇跑，最讓我感動是他不理會這些事情。」Paul不在乎外界眼光的舉動令她十分感動，此事亦成為二人拍拖的契機。朱茵還透露二人拍拖17年，多次被好友蔡少芬迫婚，她笑言對方肉緊的程度很像自己的媽媽。