黃翠如5分鐘爆喊　網友激讚演技有進步

陳維冠（Joe）監製無綫劇集《七公主》今晚（11日）大結局，昨晚（10日）一集焦點所在，要數黃翠如飾演的顧靈珊與心魔（陳曉華）對決一幕！隨着靈珊壓力愈積愈多、精神狀態愈見虛弱，其心魔亦愈見猖狂；最終壓力爆煲的靈珊，遭心魔暴風式數落，被迫進死胡同的靈珊無法再強裝硬淨爆煲喪喊，並將壓抑已久的真心話盡情哭訴。該場接近5分鐘的場口情緒轉換相當頻密，難得翠如亦拿捏得宜，獲網民大讚演技有進步！

戲中，靈珊獲暖男小鮮肉Aden（吳子冲飾）力追，他的外形相當討好，而他於劇中除了打劍擊，亦是物理治療師，偶爾會為靈珊及靈珊母親按摩，有眼利網民留意到子冲的按摩手法相當專業，更建議無綫開拍以物理治療師為主題的劇集，捧子冲做男一，對於角色如此入屋，子冲受訪時開心表示：「Aden呢個角色係監製同編審一齊幫我塑造出嚟嘅，要多謝佢哋。我其實只係小暖男，因為鄭子誠先係大暖男！」子冲又指自己私底下亦算是暖男：「Aden將我嘅暖男特質不斷放大，然後將我嘅缺點全部抹走，佢比我多一份率直同單純。」其實劇中的按摩手法如此有板有眼，全靠飾演子冲同事、本身是專業物理治療師的林景程擔任顧問。