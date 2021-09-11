封周星馳為高人　莫文蔚唔介意扮醜：覺得好正！

藝人莫文蔚相隔20年推出的全新廣東專輯《The Vovage》，日前接受電台訪問，被問及電影上周星馳是否對她影響最大，她直認不諱說：「絕對很關鍵！那時一口氣接了好幾部星爺的作品，當時不太為意，但回想起來是很幸運！首次接觸是1995年《西遊記》，也是我首次做女主角的電影。私底下其實他很嚴肅，在他身上，我學到那份專注，他可以百份之二百投入工作，他真的是高人！腦轉得超快，他不單止會想好自己怎演，連整場戲怎拍也想到，他經常跟導演鑽研劇本，他改劇本無所謂，我最愛玩即興。」

周星馳電影經常出現女主角扮醜，莫文蔚《食神》的「火雞姐」更是經典，原來她從來不介意醜化：「我好記得他打電話來說新戲預了我一個角色，話要醜樣，有棚爆晒出來的牙，眼又有刀疤，我一聽已是開心到跳起！我直情覺得正呀！是很難得演與別不同的角色，靚女日日都有得做，起身照鏡都知係靚女啦！哈！」再問最愛跟星爺合作哪齣電影？她說：「我是很喜歡《西遊記》，首先是第一部，二來我很喜歡古裝扮相，事關很多人覺得我鬼妹仔，多找我演差婆，好少人考慮我演古裝，我其實很期待再有機會演古裝。」

今年6月以三場紅館騷，為告別大型巡唱劃上完美句號。節目中她首次披露與她快要結婚十周年的德國籍丈夫Johannes有關：「其實我是覺得對他很不好意思，結了婚快10年，而這10年來我不停出碟、跑tour、不停跑跑跑。我一做tour，人就消失，經常要度期度時間見，做完某一站有空檔，或許我去英國，或去他來join我才能見。但無理由夫妻關係是要度期的，我覺得這是不對的！以前的我，是無條件地將所有時間及精力全部給與工作，以前我覺得是理所當然，而現在人成熟了，又結了婚一段時間，我明白不該這樣，我要重新衡量人生balance，不再做大型巡唱，我認為也要畀番多些時間屬於我們，要令夫妻關係扎實回。」