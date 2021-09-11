讀緊碩士諗定考機師牌！歐倩怡唔捧郭晉安場原因係…

頂着「視帝」郭晉安（安仔）太太光環的歐倩怡（Cindy），當年憑動畫《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》唱到街知巷聞，闊別幕前演出10年的她最近簽了新經理人，進軍KOL界主持有關營養學節目，歌唱比賽出身的她對唱歌有情意結，唱歌癮依然好大，希望雙線發展，做個營養師歌手。

郭晉安曾3奪視帝，Cindy自問拍戲渣，並笑說：「所以唔好同佢做同一瓣。」沒有戲癮的她多年沒看電視，她坦白說：「就算安仔攞獎啲劇，我都係一場戲都未睇過。」婚後她一邊相夫教子，一邊埋頭苦幹讀書，以高分考到船主大偈牌，又有兩個榮譽學士學位，好學不倦的她持續進修，安仔除了拍戲就愛打網球，她說：「唔可以咁樣比，佢已經有樣專科（指拍戲）。」

唔啱做少奶奶

目前她正修讀運動營養學碩士課程，將來她想去考飛機師牌，她覺得自己不適合做少奶奶：「我鍾意不停搵嘢讀。」從不介意公開會考成績得5分的她，後悔以前沒有認真讀書：「好老土嗰句，書到用時方恨少，所以我啲語言基礎個底打得唔好。」她的英語也是慢慢學習及進修：「讀到80歲都可以讀到個四方帽返嚟。」

曾遭網民攻擊她疑用錢買學位，鬥心重的她更發憤圖強說：「阿媽以前教我兩姊妹，成日笑我係愈鬧愈打成績就愈好，我就係嗰啲人，我覺得係幾好嘅經歷，到我七老八十歲回顧番後生做過乜，我都叫定咗挑戰畀自己而又做到，就算我返天家嗰刻，我都覺得人生好精彩。」