男友求婚連花都冇！陳苑澄結婚姊妹團飛走劉佩玥

現年26歲、曾參選2018年港姐的前As One成員陳苑澄（Tania），早前在社交網宣布結婚，好姊妹蘇皓兒、劉佩玥、陳曉華以及鄧卓殷等，第一時間送上祝福，大家都非常戥這位準新娘開心，亦足證Tania人緣好。談到男友的求婚過程，她表示「簡單到唔信」：「其實之前都有提過結婚，但冇預計佢會咁早求婚，有一日一齊同朋友食完飯返屋企，佢可能覺得Feel到喇，就攞咗隻求婚戒指出嚟，跪低同我講愛的宣言，咁我就應承咗喇！」連一支花都無就願意嫁，她直言全因被對方愛的宣言感動：「內容大致係講我哋兩個都有缺點但佢會包容，同埋可能佢拎個隻戒指夠大，我好滿意，所以咁快應承，哈哈！」

拍拖不足一年便結婚，她指全因大家相處很舒服，同埋對方雖然個性衝動，但拍拖後願意將自己放心上，做任何事都會先顧及她的感受，她說：「我啲好朋友好似劉佩玥、Chloe（蘇皓兒）咁，好早已經見過佢，都覺得呢個啱喇，可以喇（付託終身）！」

雖然同劉佩玥如此老友，拍拖都要讓對方先過目，故此，姊妹團理應「坐定粒六」有她的份兒，但意外地竟然被Foul？對此，Tania笑言：「因為佢太高喇，唔想同啲兄弟企埋一齊有距離，同埋因為疫情關係，依家都未知可以請幾多人，所以，姊妹團都未落實晒，應該會喺Chloe、陳葦璇等。」

談到婚後是否已有生仔大計？她指未有實際方案：「之前諗住過一、兩年二人世界，但依家又諗緊會唔會生咗先，真係未諗到！（兩邊父母會唔會都想快啲抱孫？）又冇喎，佢哋反而想我哋諗清楚先，始終生小朋友好大責任，要好好咁去諗。」

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