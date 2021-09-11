雨僑抛夫棄女接Job　多得工人姐姐

藝人雨僑、吳若希、李丞責夫婦、陳爽、曹敏莉、劉倩婷等出席時裝匯演活動。忙於湊女、甚少公開亮相的雨僑，透露兩年來現身過一次慈善活動，故對今次再次能夠出席活動感興奮：「囡囡已經1歲，可以多啲出嚟，之前都唔知哪來的自信話唔請姐姐，後來好後悔，依家姐姐嚟咗3個月，同個女相處唔錯，所以先可以放心抛夫棄女出活動，頭先喺髮型屋感覺好爽，終於可以輪到自己扮靚。」

問到此舉是否代表將全面復工？她坦言仍會多花時間陪囡囡，同時也會抽空接工作，如最近便接拍了廣告，重拾被別人拍攝感覺：「我都帶個女睇我啲廣告相，佢都會大叫媽咪，記得個女最初係叫爸爸先，叫足半年，到呢幾日先識叫媽媽，真係冇天理，不過可能之前成日見住媽媽，覺得係唔使叫，咁呢幾日見少咗，可能先多咗叫我啦！」

另外，同場的吳若希透露活動前已陪一對仔女食飯，之後僅花了半小時化妝便出門口趕到會場，更指現時要照顧兩個小朋友，又要工作，十分忙碌，她說：「4歲大女讀K2，個仔10個月大，所以每晚等佢哋瞓咗先回復自由，有自己嘅時間，所以晚晚半夜1點幾先瞓覺。（咁仔女見你出去會唔會喊？）佢哋好瀟灑咁由得我走，可能好開心終於冇人管囉，不過個女就嚟小一，都開始要谷吓佢。（你係怪獸家長？）未係，但覺得佢有進步空間，所以畀少少力推吓佢。」談到吳卓羲和師妹菊梓喬疑似爆戀情，她表示也有留意：「好期待大家都可以搵到真愛，係一件開心事。（人哋否認咗啦！）都可以做朋友，冇問題㗎，未來嘅嘢冇人知嘅。」