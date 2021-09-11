袁偉豪搶「暖流」　陳家樂轉性趕客

袁偉豪與陳家樂因合作成為好友，2人劇中各走極端，Ben化身暖男周旋在黃智雯與王敏奕之間可謂艷福無邊，相反高傲的家樂惹人討厭，幸最終覓得知音劉佩玥。

袁偉豪（Ben）、陳家樂、黃智雯及王敏奕等主演的無綫新劇《把關者們》將於13日晚上9時30分於翡翠台首播。這部描述海關人員工作日常的劇集，務求將劇中角色營造到貼地及生活化，令觀眾追看時增添親切感。

與黃智雯終成眷屬

今次監製關樹明找來兩大型男Ben與家樂「一較高下」吸納粉絲，不過角色營造上卻各走極端。Ben被編審刻意塑造成暖男，更首度在螢幕上與黃智雯「開花結果」，他表示：「今次我幫自己變身成Oppa，因為上年接劇已經計劃11月結婚，拍《刑偵日記》同《兩個小生去camping》已經曬到好黑，加上疫情冇乜點出街做運動，都知被批評『走樣』，所以就刻意改造自己，開工每日只帶紫薯醫肚，希望畀到觀眾全新嘅感覺，靚仔番少少。」

今次Ben會化身萬人迷，擔任高級海關要員的他不但獲下屬尊敬，更有不少異性羨慕黃智雯覓得完美的如意郎君：「因為角色對人好好，甚至識煮飯同做家務。後來因為幫過王敏奕而獲得對方青睞，不過佢話明自己唔係嚟『搶嘢』。今次我終於同智雯結為夫婦，粉絲知道呢個消息都好高興！」

劇情交代黃智雯與袁偉豪拍拖多年，由同居到結為夫婦，再攜手面對非常難過的關口，她說：「我哋一齊面對痛心嘅經歷，有場戲講我哋情緒崩潰，我係喊到導演叫咗停機都繼續喺度喊，將所有情緒發洩晒出嚟。我要多謝袁偉豪，佢係我最熟悉嘅拍檔，有佢嘅陪伴就好有安全感，平日開工我哋成日打打鬧鬧，大家嘅默契唔需要多講喇！」

學院開工似受訓

至於暖男形象深入民心的陳家樂今次顛覆一切，劇情交代考入海關的他起初相當自傲，不喜歡與「蠢人」打交道，我行我素，令同輩相當厭煩，家樂笑說：「我嘅角色覺得自己可以一個人完成任務，又嫌拍檔劉佩玥師奶仔，但後來發現對方有好多優點係自己冇嘅，大家變得啱傾。」

他形容今次開工「好開心」：「我哋每個周末都會去海關學院開工，感覺真係好似受訓一樣，大家好團結，我比較重視步操環節，所以即使拍到幾攰，都會發起大家繼續練習，出嚟嘅效果唔錯。」家樂與Ben是首次合作，起初亦見隔膜，後來成功打開話匣子，上至音樂、下至無聊八卦事亦講到滔滔不絕，Ben對這位「細佬」更是十分欣賞！

新丁劉穎鏇爆三角戀

劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗及孔德賢劇中演海關新丁，並展開一段青春三角戀！夾在兩位型男中間的Tiffany大賣關子，叫大家屆時追看劇集，自有分曉！能夠參與今次演出，她相當感恩：「雖然好多時都凌晨4、5點通告，又要練步操，好考體力，不過今次台前幕後表現出嘅團結精神，令人相當感動。大家都好想拍出青春感覺，而且有機會去海關學院實景拍攝，又有機會着相關制服，全部都係難能可貴嘅經驗！」

王敏奕唔衰得 行路都有戲

藝人王敏奕與黃智雯在劇中巾幗不讓鬚眉，分別負責領導緝毒及海關商品說明調查課。敏奕的角色生於紀律部隊世家，哥哥黃祥興服務警隊，故外剛內柔的她對自己要求相當嚴謹，甚至形容今次是入行以來最不懂與人相處的角色。

由於牽涉追捕毒販的過程，拍攝時少不了動作場面，敏奕透露：「有開槍、飛車、截擊快艇同真人搏擊等場面，所以開工前我專登去操弗自己，尤其行起路嚟希望展現到力量感。今次因為同海關合作，可以去到啲平日冇可能涉足嘅地方，例如機場禁區等，真係大開眼界。」