同翻版陸永合作　謝安琪轉行做考牌官？

謝安琪（Kay）自從今年自組公司「淺白本部」後動作多多，推出咗單曲《離不開》後，又將會喺會展開音樂會。最近又搞音樂企劃，孖音樂人Room307將自己嘅作品《離不開》同Room307嘅《背山望海》，重新編曲及現場演繹全新版本，雖然係小本經營，但都好有heart㗎，佢哋嘅首輯《OTHERANOTHER》分上下兩部分，未開Live前，仲拍咗短片做預告。

喺社交網見女神Kay上咗部P牌車，司機唔係佢老公張繼聰而係「翻版陸永」Room307，見Room307個樣硬埋軚咁，明顯好緊張，當Kay一上車泊埋車房後，佢兩個互望一吓就開車，不過見Kay個樣就知佢忍緊笑。啲網民見到咁嘅場面就話：「以為Kay轉行做咗考牌官。」之後就見架車喺馬路度行駛，Kay開聲問：「你係咪有嘢同我講呀？」Room307就話：「多謝Kay。」原來Room307把聲係唔似陸永嘅。

另一段短片，就見Room307車咗去Kay一座舊樓，再行上天台同等緊佢哋嘅一班樂手開Live Show，佢哋唱咗《離不開》同《背山望海》。都話啲網民冇得頂㗎啦，唔知係咪收聲問題，佢哋唱得好細聲，但啲網民照讚佢哋唱得好好聽，不過如果唔計聽覺享受，佢哋嘅誠意係值得一讚嘅。

Room307嘅唱片公司喺社交網度，就話喺呢個時代背景下，終於將以前「主流同非主流交換歌玩」嘅想法攞出嚟，仲膽粗粗向Kay回歸獨立身份後成立嘅「淺白本部」send email，估唔到對方表示有聽開Allex（Room307本名）嘅歌，所以好感激淺白本部團隊與導演ifathenb嘅配合，當然仲要多謝Kay肯合作，仲話Kay零天后架子，好肯幫手。Kay今次同「翻版陸永」合作，唔知下個幸運兒係邊位音樂人呢？