【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初六癸亥水滿日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：安床、作灶、飾牆

忌：嫁娶、詞訟、放水

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、6、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

為錢銀煩惱，宜跟身邊人探討生活經營問題。

金牛座

想得到好姻緣必須主動爭取，不能守株待兔。

雙子座

心情舒暢，趁周日放慢腳步，好好享受生活。

巨蟹座

害怕寂寞，卻找不到人陪伴左右，十分苦惱。

獅子座

宜收斂強勢的處事作風，以免破壞人際關係。

處女座

先敬羅衣後敬人，悉心打扮有助提升人緣運。

天秤座

出外散步，可收獲好心情，淺橙色有助開運。

天蠍座

給身心放個假吧，別讓自己成為時間的奴隸。

人馬座

易跟伴侶鬧分歧，一人讓一步，可化解矛盾。

山羊座

充滿負能量，做事拖泥帶水，令身邊人詫異。

水瓶座

吃喝玩樂不能沒節制，多用銀色可帶來好運！

雙魚座

懶得跟人打交道，趁周日留在家好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）猴 易破財

鼠

正財運佳，做事一心一意易取得成功。

牛

付出和收獲成正比，朝着目標努力吧！

虎

對自己有要求，無論做甚麼都精益求精。

兔

生活稱心如意，宜趁周日享受悠閒時光。

龍

桃花旺，已有伴侶者能享受甜蜜生活。

蛇

是日沖煞，正視眼前問題，忌掉以輕心。

馬

貴人運強，生活上容易得到朋友的幫助。

羊

事業運超強，可輕鬆處理手頭上的工作。

猴

犯小人，易破財，出門要管好自己荷包。

雞

運氣不過不失，迎來無風也無浪的一天。

狗

做事快靚正，表現令身邊人刮目相看。

豬

做事勿太執着，謹記退一步海闊天空。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家居篇：辨別屋企壞風水

一個人發展的好壞跟環境是分不開的，家居的風水氣場足以影響到居住者的各種運勢。搬屋後或遷入新居後，家人輪流出現傷病、破財、口舌是非，或者家庭不和、做事阻滯頻生等情況，說明新房中的風水出現問題。其次，在家中時間一長就煩躁不安，甚至乎親朋戚友坐了一陣就想走，特別是小朋友一入屋就哭鬧不安，而且這種情況多次出現，說明你的家居氣場負能量太高。

另外，睡覺時噩夢不斷，睡眠質量差。又或者家中小朋友經常在半夜突然大哭或啼哭不停、受驚嚇等；寵物頻頻出現不安、啼叫、亂轉等等，說明負面能量的磁場在作怪。最後一種情況是經常出現打碎物品、弄傷皮膚手指等情況，或者掛着的字畫多次脫落，電燈、電器時常不正常操作，常用的東西經常莫名其妙的找不到等，代表家中的風水有不妥當。

這裏要提醒大家一點，不要草木皆兵，稍有風吹草動即刻疑神疑鬼，這樣不利於自己的心情和健康。當家居、家人出現問題時，要多加關注，多方驗證，如果確有問題，就要果斷採取措施化解，相信你一定會風生水起行好運！