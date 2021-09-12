威尼斯電影節　彭妮露大熱奪影后多謝剛離世奶奶

國際影壇盛事、《第78屆威尼斯電影節》香港時間今日凌晨舉行閉幕禮，西班牙女星彭妮露告絲（Penelope Cruz）憑開幕電影新作《Parallel Mothers》以大熱姿態勇奪影后！

影片由她的恩師西班牙鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導，她獲獎時即與影星老公哈維亞巴頓（Javier Bardem）咀嘴。今次是彭妮露入行以來首次在威尼斯電影節獲影后。她拎住大張「貓紙」致謝詞，她除了多謝導演之外，亦不忘多謝老公以及家人。其中她特別提及兩個月前離世的奶奶Pilar Bardem。

至於影帝就由菲律賓著名男星John Arcilla憑新片《On The Job: The Missing 8》奪得，他缺席頒獎禮不過亦有拍片講感受。獎座由導演Erik Matti代領。而威尼斯電影節最高榮譽金獅獎（即最佳電影）就由法國女導演Audrey Diwan執導的《Happening》奪得，擔任主競賽單元評審主席的韓國導演奉俊昊台上表示他與一眾評審成員都好喜歡該片。導演領獎時激動落淚，並叫女主角Anamaria Vartolomei與她分享喜悅。Audrey Diwan是繼蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）2010年之後第2位女導演獲金獅獎。

除了Audrey獲獎之外，另一新西蘭女導演珍甘比茵（Jane Campion）亦憑大熱作品《犬山記》（The Power of the Dog》奪最佳導演獎，而首次執導的美國女星瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）亦憑新作《The Lost Daughter》獲最佳劇本。

《第78屆威尼斯電影節》部份得獎名單：

金獅獎；（最佳電影）：《Happening》（法國）

評審團大獎：《上帝之手與我》（The Hand of God）（意大利）

評審團特別獎：《Il Buco》 ( 意大利）

最佳導演銀獅獎：珍甘比茵（《犬山記》）（英國）

最佳男演員：John Arcilla（《On The Job: The Missing 8 》）（菲律賓）

最佳女演員： 彭妮露告絲（《Parallel Mothers》（西班牙）

最佳新演員：Filippo Scotti《上帝之手與我》（意大利）

最佳劇本：《The Lost Daughter》（美國）