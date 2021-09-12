東方日報C1：梁凱晴得民心　陳聖瑜選情告急

港姐三甲今晚正式誕生，無綫昨日公布「民選三強」的最新賽果，當中宋宛穎及王嘉慧保持領先，反觀一直被視為大熱的陳聖瑜及關楓馨臨門跌Watt，被梁凱晴後來居上！梁凱晴揚言愈戰愈勇，勢必在決賽乘勝追擊。

選美盛事《2021香港小姐競選決賽》今晚隆重舉行，大會昨日安排12位佳麗進行泳裝綵排，同時公布由觀眾在網上投選的「競猜誰是冠軍」遊戲最新三強名單，排名不分先後，包括宋宛穎、王嘉慧及梁凱晴，前兩者由頭帶到尾，梁凱晴則揮底大熱的陳聖瑜及關楓馨首次入榜，後勁凌厲！

攝位成功的梁凱晴坦言意想不到，但明顯信心十足：「我會愈戰愈勇，因為大家嘅支持令我信心大增，希望決賽有好表現！我會睇多啲以前港姐比賽片段，睇吓佢哋點答問題。」她很高興獲得觀眾支持，證明自己不斷進步：「希望繼續上，信心係自己畀，唔可以冇信心。（有信心攞冠軍？）希望啦！」提到人氣蓋過陳聖瑜及關楓馨，她認為各有各好，獎項亦要視乎比賽表現及狀態才可定奪。

宋宛穎緊張問答環節

宋宛穎坦言這一刻打入「民選三甲」，但可能下一刻就會換成別人，並大讚各佳麗水準平均及優秀：「會繼續做好自己，最緊張係問答環節，因為難準備。（有網民支持，信心大增？）多咗好多信心，攞冠軍係我嘅目標，亦係我嘅動力。」而王嘉慧對於投票結果感到出乎意料，認為網民的支持令她更添信心，自言表現較平均：「其實個個佳麗狀態都好弗，要睇臨場發揮，希望我可以Keep到係聽日最弗嗰個！」

一直被視為大熱的陳聖瑜之前生眼挑針變「獨眼龍」，昨日現身時已拆紗布，她透露：「醫生話個傷口埋咗，但要多啲熱敷，瘀痕會散得快啲，我用咗遮瑕膏，所以冇咁覺眼。」對於跌出「民選三甲」，她認為不要緊，因為每個佳麗都有自己的支持者，問到信心如何，她說：「都係做好自己，同往日嘅自己比較。（有冇信心攞冠軍？）踩台方面我表現淡定，如果決賽可以發揮到綵排嘅水準都有信心。」

關楓馨決不讓賽

同樣後勁不繼的關楓馨亦不太在意投票結果，問到信心可有因此受到打擊？她說：「唔會，觀眾要睇埋我哋決賽嘅表現。（有冇信心攞獎？）平常心，唔係冇鬥心，總之做好自己。依家想盡量休息多啲，令狀態好啲，因為最近綵排時間好長。（覺得自己係大熱？）咁又冇，但信心唔係人畀，係自己畀自己，我係自己心目中嘅冠軍，參加得都係想攞冠軍啫！」問到爸爸關禮傑可有加以勉勵？她指最近排練到很晚才回家，很少見到爸爸，但知道他會到場觀賽。

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