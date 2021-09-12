林奕匡結婚4年Staycation慶祝　李靄璣只畀老公98分

歌手林奕匡（Phil）最近忙於宣傳新歌《關於愛的碎念》，但出名係廿四孝老公嘅佢又點會冷落佢位又靚又叻嘅老婆李靄璣（Rikko），日前佢哋結婚4年周年紀念，因為疫情關係唔方便離港去再度蜜月，所以就搵咗間靚酒店玩幾日照慶祝吓！

Phil兩公婆平時見到啱對方嘅嘢都會立即買嚟送畀對方，所以今次結婚周年紀念，唔使特別去買禮物，Rikko話：「我哋揀去staycation，呢間酒店兩年前啱啱開幕時，我哋都去過，所以好有回憶，可惜係同兩年前一樣，遇啱雷暴警告，個泳池關咗門，冇得去游水。」不過近日佢被邀約去主題樂園玩，終於有機會着一件頭泳衣玩吓水。

Rikko又話如何冇疫情可以去旅行，佢哋最想去瑞士再租車去埋意大利，搞個road trip欣賞靚景，去瑞士係因為可以滿足到老公對鐘錶技術藝術嘅熱情，想參觀吓鐘錶品牌嘅發源地，同埋一定會去參觀博覽館。問佢Phil係咪100分老公？佢就覺得人毋須完美，所以只畀老公98分，不過喺佢眼中Phil係近乎完美嘅男人：「聰明、善良、誠懇、專一、有才華同內涵。」結咗婚4年，佢哋依然恩愛，佢話同Phil相處之道就係永遠當對方係知己，互相尊重、欣賞，只要有信任，喺適當時間畀啲私人空間對方。

Rikko發現好多人因為熟嘅關係，漸漸對至親至愛如家人或伴侶慢慢欠缺咗禮貌及尊重，反而對朋友仲會客氣啲，所以大家要修正呢個概念，同埋必須記得開心快樂唔係必定係對方畀自己，而係要識自己愛自己、尊重自己。Rikko又話同Phil都係鍾意辯論嘅人，有時會喺生活或關乎原則嘅問題上有拗撬，但呢啲小問題都係夫妻間嘅情趣。