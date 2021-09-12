【心理測驗】從三千煩惱絲看出內在

都說一個人的衣着打扮最能夠反映一個人的喜好及個性，雖然風格可以百變，但都會暗藏着自身獨有的元素和當日的心情。衣着尚且如此，髮型更是人人不同，不少人都會把打扮的心思放在髮型上，而韓國網站「Kakao」有一個選髮型知個性的心理測驗引起網民熱烈討論，這三千煩惱絲中，到底有甚麼內心的秘密呢？

【問題】

請從以下4款髮型中選出你最喜歡的一款。

1.低馬尾

2.公主頭

3.低綁麻花辮

4.高綁反轉辮

【結果分析】

1.冷靜且認真

你選擇低馬尾，可見為人理性而沉穩，對待每件事情都十分認真，是一個有主見的人。感情用事這一點在你身上可謂非常少見，情緒起伏也不大，且在感情的表達上亦比較慎重。

2.感性而細膩

要是選擇公主頭，你會是一個百分百的行動派，比起說話你更喜歡用行動作表達，並且十分懂得觀察、考慮及照顧他人的情緒和感受，同時亦是一個很懂得把握時機的人。

3.隨和而細心

選擇低綁麻花辮的你是一個很有眼力的人，個性討好，大部分人與你相處都會感到輕鬆自在，所以非常討人喜歡、人緣甚佳；但你時常為了獲得他人的好感而花費心思，因而忽略了自己。

4.骨子裏溫柔

高綁反轉辮是你的選擇的話，表示你是一個表裏不一的人，外表看起來很堅強，其實內心非常的柔軟細膩。骨子裏的無限溫柔，與剛強的外表形成強烈反差，是一個擁有反轉魅力的人。