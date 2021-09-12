接受情侶檔行騷！盧慧敏融入Ian家　中秋一齊做節

混血索模Amy Lo（盧慧敏）一直都係時尚界嘅寵兒，日前為雜誌拍攝更一嘗射箭滋味，點知喺學習期間因為用力過度搞到手臂瘀晒！佢包冚上身、大晒筷子腳出席時尚匯演，問到行騷出身嘅佢有冇「餓騷」？Amy笑話都有，覺得行騷好好玩，仲自爆經常發生蝦碌事，綵排嘅時候成日仆親︰「仆咗喺度唔知笑好定喊好，可能之前仲新、高踭鞋又唔識着，加上當時又唔知發生咩事，大家行得好急，一聽到『Model go』就會畀人推咗出去。」之後佢再爆原來正式行騷都試過一次跌低，最後靠靚樣「執生」︰「保持一個得體嘅樣，笑住企番起身之後行，返到後台見到膝頭腫晒。（有冇留下陰影？）咁又冇，我要克服呢件事！」

問到如果之後叫佢同男友Ian（MIRROR成員陳卓賢）以情侶檔行騷OK？Amy大方答可以︰「佢高度應該OK，可以呀！我覺得係一個幾好、幾得意嘅經驗，咁我哋之前都有合作過拍劇（《無限斜棟有限公司》），如果有品牌、活動傾得成，都唔會抗拒。」再講到佢日前喺社交平台晒相賀《無》開拍一周年，乘勝追擊問係咪同樣代表拍拖一周年？Amy爆笑話只係就嚟一年，仲自嘲係勁冇儀式感，暫時未諗禮物︰「我會準備吓！平時無論係大時大節、朋友、屋企人生日，我都鍾意DIY，整吓啲卡仔、小飾物當Surprise。」

至於問到雙方見咗家長未？佢冧爆話有認識︰「佢（Ian）開騷都會邀請佢啲屋企人，所以有見過。（見埋家長令關係更邁進一大步？）差唔多，我係比較Chill，當識朋友咁，溝通起上嚟會Friendly啲、真啲。」有冇上屋企食飯？加上嚟緊又中秋節會做節？佢Keep住面紅紅、怕醜咁話︰「正常次數啦，哈哈！禮貌上都要嘅，同埋認識咗都開心嘅。」