梁朝偉做「浪」子橫掃水壇　新一代男神夠唔夠撼？

影帝梁朝偉熱愛水上運動程度直逼拍戲，佢最近接受影后鄭裕玲訪問時，直言如果日後唔拍戲，話想做運動員玩帆船、滑水同衝浪，仲攞過獎，可想而知佢有幾愛水上運動！雖然佢已經59歲，但魅力依然沒法擋，連後生細女都畀佢電暈，依家嘅男神又夠唔夠佢揮呢？

堪稱「無死角美男子」嘅關智斌（Kenny）大隻又有型，騷肌露肉完全難唔倒，每到夏天佢都會化身「浪斌」出海玩，似足拍廣告咁！唔好睇佢得個樣，佢可以邊滑水、邊飲嘢，仲將啲飲品淋上身狂Chok，真係點影都係咁靚仔，究竟係點做到？

而同樣係大隻仔嘅陳家樂日前係佢今年第一次出海，雖然佢冇晒出滑水英姿，但齋企喺水中，半裸上陣都已經足夠！雖然佢同Kenny一樣靚仔有型，但佢就話對方推高咗個標準囉！

講到現今男神，又點可以唔提MIRROR嘅Anson Kong（AK）呢？唔好睇佢咁有型，其實佢上年滑水時就發生咗意外，當時第3次玩嘅佢畀塊滑水板飛撞頭部，當場爆缸流血，但好在冇咩大礙！而隊長Lokman就秀髮飄飄，同樣有姿勢有實際，另一好兄弟Alton就唔使多講啦，經驗豐富，邊滑水邊戴帽，型到震呀！

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