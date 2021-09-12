召喚「鏡粉」！入手男神代言美妝新品！

說Mirror攻陷彩妝界，真的絕不誇張！你睇大大小小美妝產品都有他們代言的身影，就知道他們已經成為不少美容品牌眼中的帶貨王！而近日新一波代言攻勢亦殺到，隊中的Ian、阿Jer、姜濤和Anson Lo分別拿起蜜粉、面膜及美白產品拍廣告分享扮靚心得，對於鏡粉來說簡直是福音，既能買到心水產品又能應援偶像男神，一舉兩得！

Ian力推感光透肌蜜粉

Ian今次代言的是有效修飾膚色和控油定妝，妝效又持久的laura mercier蜜粉。這次全新推出的感光透明蜜粉延續了上一代蜜粉的效果，更加入了創新極細緻感光粉末，自動捕捉最理想的光源，令肌膚完美折射光線，看起來宛如天生好肌膚。溫馨提示各位「hellosss」（Ian粉絲名稱），由即日起至10月8日到品牌各大門市購物參與感光透肌即刮即獎遊戲，就有機會獲得偶像簽名蜜粉，留意喇！

阿Jer拯救敏感肌

其實無論何時，想要臉部好肌膚，護膚都是必不可少的。換季時刻，肌膚容易敏感泛紅，產生細紋。這時候就需要重點選用一些對肌膚有針對性療效的護膚品。阿Jer代言的Physiogel全新抗敏紓緩面膜，就是專為換季敏感皮膚問題而設，不含香料、防腐劑及色素，並採用溫和低敏成分研製，pH值接近肌膚，用後能迅速紓緩乾燥肌膚和修復減退乾燥泛紅，讓皮膚變得容光煥發。

「姜糖」、「神徒」大愛

而姜濤及教主Anson Lo代言的Shiseido VITAL PERFECTION緊緻亮白系列，就針對細紋和肌膚衰老現象作出全面改善。每天只要按3個步驟，先用新升級雙效緊緻亮白修護精華，再塗賦活塑顏提拉面霜，然後再配合新升級重點抗皺亮白修護乳霜，就能取得顯著修護功效。因3款產品均加入被喻為「花中之后」的紅花精華以及高效美白成分4MSK，用後有效促進肌膚膠原製造，同時擊退面上瑕疵與肌底色素，完美實現雙效緊緻亮白。