【移居日本】持經營管理簽證　甚麼生意最好做？

港人移居日本，最常以申請經營管理簽證方式，到日本當地居留，簽證期滿便申請續簽，居留滿10年便可申請「永住」或「歸化」。辦理日本經營管理簽證，就是要搞生意，但人生路不熟，香港人有甚麼可以搞？今次Sakura Japan特約「移民旅遊」，請來他們的CEO張明珠（Anvy Cheung）小姐給想申請經營管理簽證，到日本做生意的朋友一點意見。

（1）對經營的生意有何要求？

日本對申請經營管理簽證者，最重要的要求，並非要你賺多少錢，Anvy解釋：「首要是有實體營運，生意一定要有運作。傳聞話申請者一定要聘請日本員工，其實是沒有的，只視乎你業務的性質，假如你開的是大型咖啡店，租了千呎地方，便要在日本聘請員工才是合理；而他們也沒有要你白紙黑字，列明你要做多少生意額，才能續簽，這是沒有的。」Anvy表示他們最在意的，其實是你能否在日本生存，在日本搞生意應該每月要有2萬（港幣）收入起，才能夠維持生活，這是最基本的。

（2）簽證是否很難續簽？

聞說經營管理簽證申請容易，續簽卻很難，Anvy就這樣說：「續簽最主要條件，是看你是否身在日本本土，看簽證對你是否真有需要。如果你在日本創業，需要停留日本，日本是不會因你今年度虧本，而不續批簽證給你，來迫你回老家。相反如你公司有收入，但本人卻全年也沒入境日本，那便有機會停你的簽證。」

如果你營運的生意沒有收支，開公司後也沒聘人，你自己也沒有入境，基本上你必會被停簽證，日本方面會重新審視你的生意計劃，你必需要提出更多資料，證明你想繼續做生意，才可以重啟你的簽證。

（3）重啟簽證會怎計算停留日子？

要是經營管理簽證被停了，是否等同把你停留日本的日子「一筆勾消」？Anvy解釋：「 那要看你在甚麼狀況下停運。今年也有些人是計劃來日本創業，但因為疫情他們無法入國，也租不到舖，這類情況日本便會給你重批簽證，亦不會計算你第1年，因你還沒入國。但如果你的生意，已來到第3年，你卻無原無故停運，日本便要看你公司出了甚麼問題，確認你人是否在日本，業務是否仍在運作。」

Anvy強調日本是不會突然無故停了你的簽證，除非情況特殊，例如覺得你不再需要停留日本，或你在日本犯法，例如沒交超速或違例泊車的罰款，那就有機會被拒續簽。

（4）甚麼生意適合港人經營？

生意五花八門，如初到日本，Anvy會這樣建議：「生意我覺得可嘗試做代購，因為較容易入手，例如日本限量版東西，一買一賣，成本不會太高，只要每月有2萬至3萬（港幣）支薪給自己，目標也是容易達到。」如果你不想奔波勞碌，而且資金充裕可作些投資，Anvu更建議你可趁低吸納，買一些合適的物業，例如買些百多萬（港幣）有前舖後居的舖，便可邊住邊做小生意。

（5）可隨時更改業務性質嗎？

如果生意不似預期，想轉「行」搞其他生意又是否可行？Anvy解釋：「其實申請經營管理簽證，並沒有寫得很局限性，例如你填報了經營IT（訊息技術）業務，其實不等如你不能做貿易。因為當你申請經營管理簽證時，已填上幾十種業務，旦凡不需經營牌照的業務都已填報，故此做代購也可同時做零售，你可以多開拓一些新業務，更多元化地經營。」Anvy說最重要是要實務經營，只要有收支又有交稅，人又身在日本，便很有機會獲得續簽。

（6）開實體店要先考慮甚麼？

在日本開實體店，有租金壓力，是否不適合初到貴境的香港人呢？Anvy這樣看：「若要開實體店，便真的要深思熟慮，要自己親身去看，沒有甚麼店舖能特別推薦，全看你想做本土人生意，還是外國人生意。如你仍未想好，建議可租小型辦公室，先到埗安頓，後再物色租舖也未遲。」

日本經營管理簽證，現有兩類做法較為常見，第1種是給想做代購作業務開始的，你不用親身到日本，只用委託代理開公司、草擬業務範疇、申請投資管理簽證，全都可以直接一步到位完成，包拍括租屋、租辦公室甚至租舖。而第2種就是創業簽證（Starup Visa），Anvy解釋：「在初步申請後，它會給你4個月時間，可到日本後才租舖及聘請員工，全都要在4個月內完成，之後你便可申請正式的創業簽證。」Anvy話這方法，好處是可親身看完才「押注」去辦，亦有些人很想在日本開分公司，他們亦會選擇這類Starup Visa居留日本。