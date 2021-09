轉戰荷里活發展嘅藝人陳法拉,於漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演「尚氣媽」,雖然戲份唔多,但與梁朝偉樹林打鬥一幕讓影迷非常深刻。「台上一分鐘,台下十年功」,陳法拉為今次演出訓練多時,留下唔少瘀傷,不過一切對佢嚟講都非常值得,佢繼續喺社交網新片宣傳。相中見佢擺出一副鬼馬臉孔,右手用毛巾包紮住,似係敷緊冰,對於未試過拍攝動作片嘅佢,可謂一大新挑戰。

佢仲上載一段無厘頭短片,背景似係「習武」錄影廠地,片中佢又叫又跑問:「點解我會喺度!」十足大細路,表現興奮,睇嚟佢冇受前夫薛世恒宣布與圈外女友訂婚消息而影響心情。