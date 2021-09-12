Renault Mégane E-Tech Electric　純電策動

無論是外形和內裝配備，全新Megane E-Tech Electric可找到跟MORPHOZ和Mégane eVision 兩款概念車的影子。（互聯網）

由2019年的MORPHOZ Concept到2020年的Mégane eVision Concept，直到今年終於由概念變成量產，指的就是全新Megane E-Tech Electric。

建基於全新開發的CMF-EV模組化平台的全新Megane E-Tech Electric，雖然車長只有4.21米，但軸距達2.7米長，加上配備較Zoe車載電池體積還要少40%的全新極薄電池組，成就寬敞闊落的乘坐空間。更重要是，無論是外形和內裝配備，都有着跟MORPHOZ和Mégane eVision 兩款概念車的影子，這亦是車迷所期待的。

全新Megane E-Tech Electric將提供兩種動力規格及兩種電池容量(40kWh 及60 kWh)供選擇。先講動力，提供擁有96kW最大輸出功率(即約130hp最大馬力)及峰值扭力250Nm的標準動力，及擁有160kW最大輸出功率(即約218hp最大馬力)及峰值扭力300Nm的進階動力選項。至於電池容量大小就跟續航里程長短有關，提供擁有300km (WLTP )續航力40kWh電池組，及達470km續航力的60 kWh電池組選擇。