「宇宙最強」追女法！甄子丹唔知汪詩詩年齡求咗婚先算

「宇宙最強」甄子丹早前接受內地節目訪問，講到事業成功，全靠有個賢內助汪詩詩，大讚老婆賢慧外，更是他的福星：我的好運氣都是我太太！我們結婚之後，基本上我的事業都很不錯，我的女兒出生，我第一次拿金像獎，兒子出生又拿獎，基本上每一年都開始拿獎，所以朋友圈裏都說，這些全部都是你老婆給你的。」

他憶起當初追求汪詩詩時，除了自爆求婚超緊張，更透露彼此不知道相差18歲：「她也沒有告訴我年齡，我也沒有告訴她我的年齡，後來才發現她那麼小！」由於汪詩詩顯現出的思想與舉止比實際年齡更為成熟，也才讓甄子丹戀愛不設防，成功把汪詩詩娶回家，成為圈中的模範夫婦。

甄子丹從小承襲教導武術的媽媽麥寶嬋女士習武，入行近40年，經典作品無數，但讓他走紅，莫過於2008年，以44歲接下電影《葉問》，這部作品讓甄子丹演藝事業達到高峰，因此受訪時，甄子丹講到有無感受《葉問》系列所帶來的影響力時，甄子丹立刻說：「非常非常非常感恩！」

甄子丹說拍第一集的時候，產生了一些疑問，就是王家衛正要拍《一代宗師》，而且籌備了很多年：「然後我們拍了《葉問》的時候，大家都覺得甄子丹跟葉偉信，你們兩個拍甚麼《葉問》？其實我們沒有把《葉問》的包袱放在肩膀，我們就繼續拍這個戲。」他坦承當時沒有想過，是上映半年後至一年才感受到影響力。