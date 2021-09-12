張致恒否認要求改打拳規則　大J晒與鍾培生對話截圖反擊

林作與鍾培生的「百萬擂台戰」成為全城熱話，而另一場藝人張致恒（Steven）對戰網絡紅人大J嘅拳賽同樣是非不斷，日前大J拍片踢爆指Stevn疑減磅失敗，突然要求調高原本70KG嘅對賽體重要求，鬧爆對方Hea操，之後又爆料指收到主辦方通知，希望將每回合打3分鐘改為2分鐘，原因係Steven怕體力應付唔到，並表示如果堅持打3分鐘就選擇退賽，大J接受改動，但就提出要求對方增加罰款或公開道歉及解釋改動原因，又笑指：「結果對面係選擇增加罰款（我到時收唔收到，就到時再算）。」

昨日（11日）Steven終於開腔回應事件，佢於社交網上載一張練拳嘅黑白照，交代操練情況：「要兼顧工作及照顧家人，訓練確實係唔足夠，減20Kg係好辛苦，好疲累，堅持住！」更強調：「一直都係依照拳賽指標減磅，冇要求任何人遷就甚麼，做好本份就好！好多謝老婆、教練、團隊嘅支持同埋包容，18號見！」間接否認大J嘅指控。不過大J隨即PO出聲稱與鍾培生嘅對話截圖，指出Steven曾提出改動，又表示：「欠債人：『冇要求任何人遷就甚麼』一係你講大話，一係鍾培生講大話，邊樣？」