上晝相識夜晚洞房？蔡嘉欣為寸爆李家鼎解畫

無綫節目《代溝關注組》請來兩代藝人做嘉賓，大講不同話題，李家鼎昨日（11日）被提到在節目中有女藝人寸他Out，他更嬲爆指對方「好招積」，又寸他Out「有女唔識食」，又指女方提到「上晝相識夜晚洞房」等如此豪放的言論，令他與肥媽O晒嘴！

「鼎爺發火，非同少可」，而原來他口中的女藝人，正是一向勁「惹火」的前港姐蔡嘉欣，她指全是節目效果，叫大家不用太認真，她說：「其實都係為咗節目效果，有火花先至好睇㗎嘛，我淨係知道大家一齊拍節目都好開心，私底下都有講有笑，知道收視都唔錯，仲有得拍多幾集添食呀！」

好尊重長輩

談到李家鼎好似有點生氣，會否私下跟他說聲Sorry？嘉欣則說：「我問咗監製，監製話冇嬲，其實大家都拍得好開心，我哋好尊重長輩、尊重老人家㗎！同埋，我哋開拍之前大家已經互相講過唔好意思啦，有咩Conflict大家都係為節目效果，唔使擺上心，有共識嘅。」

至於「上晝相識夜晚洞房」如此Open，是否她的兩性觀？她則笑言：「當然唔係我啦，我拍親都係長拖唔需要急於一時啦，哈哈！係我聽返嚟，年輕人有啲思想比較開放，我覺得亂搞男女關係真係好危險嘅，呢方面我同長輩們冇代溝㗎。」