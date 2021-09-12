張國榮65歲冥壽　「哥」迷越洋獻花海

今日（12日）是「哥哥」張國榮的65歲冥壽，他的前經理人陳淑芬（陳太）偕兒子陳家豪到寶福山向「哥哥」送上生日祝福。今早天文台發出酷熱天氣警告，但「哥哥」好友和「哥」迷的熱情更為熾熱。

「哥哥」生前好友連炎輝、前助手Kenneth及許多香港「哥」迷一早便攜同鮮花抵達寶福山寶禪堂。海外的「哥」迷雖然未能來港，但依然越洋訂製精緻的花牌送給他，每個花牌都盡顯「哥」迷的心意，寶福山上頓成一片花海。亦有外地「哥」迷預早把千羽鶴、月餅等禮物寄給陳太，請她代為把這些心意都帶到寶福山送給「哥哥」。

而陳太一如往年準備了「哥哥」喜愛的食物和水果，中秋將至，亦帶了月餅送給「哥哥」，又送上千羽鶴彩虹蛋糕，象徵各地「哥」迷七彩繽紛的心意和祝福，化作彩虹飛送給遠方的「哥哥」。陳太又特別訂製「萬紫千紅」花牌，以紫色玫瑰和繡球花，加上「哥哥」最喜愛的紅玫瑰。

時光飛逝，2023年是「哥哥」離世20年的日子，陳太正在構思紀念活動，希望疫情快過，各地的「哥」迷能在這個特別日子聚在一起，紀念大家繼續寵愛的「哥哥」張國榮。