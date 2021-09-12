《智能愛人》結局︱陸永以情歌激活李佳芯大團圓

由視后李佳芯孭飛的無綫劇《智能愛人》終於大結局，演機械人「阿寶」的佳芯演出細膩，當中一幕穿着婚紗卻未能與陸永「完婚」，兼騎電單車走佬避警察追捕，猶如電影《天若有情》Feel，刺激又悲情；而自知被病毒全面「侵佔」的阿寶，最後怕傷害主人而決意尋死，她自殘手腳，繼而投河自盡，陸永傷心欲絕。不過事隔7年，「阿寶」得老闆馮盈盈下旨量產500個，另為深情的陸永多做一個，並將阿寶留下來與陸永的記憶重新載入，可惜出廠時有失誤，擁有這個記憶的阿寶並未啟動就出廠，陸永只能在人海中尋找，幾經辛苦，他終於與靚靚教師造型的「阿寶」重遇，陸永以年前2人的甜蜜唱歌﹑跳舞過程來激活對方，最終大團圓結局。

隨着《智》劇的結局，總監製陳翹英亦將離職無綫，至於擬定開拍的選美劇《選美的12夜》亦因遭無綫「審劇」新制度令「胎死腹中」。原為前朝行政總裁李寶安親自邀入無綫開劇的陳翹英，其功績早於90年代於亞視任製作總監所建，並與當年監製《今日睇真D》的余詠珊，為亞視屢破收視佳績，跟當年任亞視高層的李寶安，可謂「鐵三角」組合，三人於去年轉換地點於無綫重聚，一心再合作打天下，然而年初無綫高層變天，李寶安和余詠珊亦相繼請辭，雖然李轉為無綫顧問一職，但陳翹英有感到意興闌珊，完成了《智》劇便決定離開無綫，陳翹英回覆東網承認此事：「我會暫別無綫外出拍劇。」