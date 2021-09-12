幫苟芸慧否認婚變　伍詠薇：有我喺度，佢邊會有事！

藝人伍詠薇（伍姑娘）與周祉君為動畫《愛登士家庭2》配音，雖然兩年前已為首集獻過聲，但他們不約而同表示再次聲演相同角色，並未感輕鬆，乃該故事忠實粉絲的伍姑娘，不諱言當初獲邀聲演女主人角色已感到興奮，她說：「記得佢哋叫我錄把聲，睇吓美國公司收唔收貨，因為英文版係影后查理絲花朗配音，心諗就算最終唔過關，都叫做有人搵過，好在又ok喎！」

更指今次故事以Staycation為主，故與上一集完全不同，如同演繹一個新角色，她說：「我覺得效果幾似英文版把聲，好多人話廣東話版有英文版味道，我對自己又有要求，所以配音時都試多咗唔同聲線。（配耐咗？）都係半日，第一次先緊張啲，因為要摸索，好在本身係演員有優勢，其實配音好好玩，下次想試吓配卡通聲，可以天馬行空嘛！或者小朋友、寵物都得，凡係得意聲都想配，希望藉住呢套動畫，當查理絲花朗第時有電影喺香港上，我可以配埋佢把聲。」而聲演肥斯特叔叔的周祉君，則笑指今集再配音，如同與老朋友相聚：「因為今次故事有另一條支線，變咗可以多咗個演繹方式，投入度多咗，我盡量拉近同英文版距離，用另一音頻去配。」

談到Staycation，伍姑娘表示剛與苟芸慧、簡慕華等幾位劇集《金枝慾孽貳》的演員到酒店度假，更齊齊唔瞓，傾心事傾天光，之後一起睇日出，她說：「我哋友情由2012年開始，好難得由同事變朋友，本身朋友唔多，食飯來去嗰啲，有啲要家庭日，呢班就自由啲。（陪傳婚變嘅苟姑娘散心？）仲咩要？陰我，佢咩事？（傳離婚！）梗係唔係，黐線，有伍姑娘喺度，苟姑娘點會有事，根本就冇事。（咁有咩傾？）傾吓大家近況，寸簡慕華呢排好紅，好hit咩佢？咁朋友都會妒忌，搶埋我啲廣告，我大過佢就要讓我囉！佢都係快啲返加拿大啦！」