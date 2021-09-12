Porsche Mission R Concept　釋放1,088匹馬力

保時捷(Porsche)最近發表一款擁有過千匹馬力的純電動概念新作Mission R Concept 。睇佢一身造型，極貼地的車身、誇張的大尾翼及垂直導流葉片，便知道是一款專為賽道而設計的純電概念賽車。

不止外形煞食，戰力更是驚人。車載高達900V的高電壓技術，比3屆Le Mans冠軍賽車919 Hybrid及Taycan的 800V技術還要高，且配備兩具分別置於前及軸的全新開發高效電動馬達、植入了創新直接油冷系統的82kWh高容量高效電池組及創新動能回收系統，在Qualifying模式時，可輸出800kW最大功率，即相等於1,088PS最大馬力；而在Race模式，也有500kW (680 PS)最大功率輸出。強力動能通過直齒波箱和機械限滑差速器傳遞到前後輪，0-100km加速可在2.5秒內完成，極速逾300km/h。

被900V高電壓技術和快速充電功能加持下，僅需約15分鐘便可由5%充電到80%，完全配合到落場爭分奪秒的比賽節奏。