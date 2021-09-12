港姐決賽︱馮盈盈落方力申閘：佢唔適合我！

前港姐冠軍馮盈盈以透視連身褲造型亮相《2021香港小姐競選決賽》，自稱自己是全場最多布、最保守兼最唔性感的一個：「我條褲長到落腳踭位，入面有着肉色打底衫，因為今晚（12日）身份係師姐，唔同咗，唔可以搶師妹風頭嘛！」談到早前於視后胡定欣生日飯局上，被一眾圈中好友撮合她與方力申，盈盈聞言表示：「當晚大家都係講笑，同佢係普通朋友，都冇機會發展，只係朋友取笑，大家諗多咗！（咁又唔笑其他人？）都有，因為知我哋玩得，總之我哋係朋友，唔會尷尬，佢絕對唔適合我。（快啲識番個？）我好享受目前狀態同生活，唔好再介紹人畀我啦，我一個人都好開心。」

朱晨麗唔認被公司冷落

至於朱晨麗亦悉心打扮現身，但因妝容「太重手」，令她有點走樣。她表示之前曾任港姐真人騷導師，所以來看師妹的「畢業禮」，都有所感觸，亦希望她們享受過程。談到之前有指她因負面新聞而被飛出《巾幗梟雄IV》？她表示：「都冇人搵過我，暫時未知，唔係事實嘅嘢唔回應，如果公司覺得我唔好，我都唔會係呢度啦！（有冇新工作？）嚟緊會拍電影，但等電影公司公布啦，都想拍劇，都想公司安排，但因為要拍電影，時間都係問題，要再睇睇。」