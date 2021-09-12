港姐決賽︱答非所問！宋宛穎想賜楊培琳毒蘋果　因為...

佳麗進行泳裝環節，當中（4）關楓馨身材Fit了很多，就連司儀錢嘉樂都不禁讚她：「好好狀態呀妳！」至於準決賽「口才」出奇好的（8）宋宛穎，雖然錢嘉樂再讚她答嘢好叻，但今次表現只屬一般，問非所答。司儀鄭裕玲問她如果要做一個童話故事公主及原因時，她指覺得自己是灰姑娘，面試時候很肥，但經過一番努力，已擁有一個好FIT嘅BODY，好有自信。之後鄭裕玲叫她當自己是巫婆，給其中一個佳麗毒蘋果會給誰時，她指會給（10）楊培琳，因為她最年輕，最需要去讀多幾年書，錢嘉樂即謂：「關個毒蘋果咩事呀？」鄭裕玲又笑謂：「個毒蘋果會毒死人㗎喎！」

王嘉慧拋「摺櫈論」妙語連珠

至於（10）楊培琳、（14）邵初、（15）梁凱晴於答問環節都中規中矩，相反，大熱之一（13）王嘉慧則表演出色，被問到想以甚麼家具來形容自己，她以梳化來形容，指自己給人印象舒服，笑容很治愈兼可依靠，而再問到「摺櫈」可以形容哪位司儀，她即表示：「錢嘉樂，因他武功高強，很配合被喻為十大武器之一的摺櫈。」，令司儀鄭裕玲都忍不住笑言要送張導演櫈給她。