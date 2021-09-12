日野麻衣　巨乳小動物

好多人都鍾意小動物，如果有個女仔嘅氣質好似小動物咁可愛，仲係靚女兼好波，想唔迷死男人都幾難！喺日本寫真界有所謂小動物系女優，入圍嘅女仔都有住討人喜歡嘅外形，以下介紹嘅女優日野麻衣，更加係筆者眼中嘅巨乳小動物！

樣貌甜美 身材健美

剛才提到日本寫真界有類女優因為個樣生得可愛，畀到人一種溫馴討好嘅感覺，所以被稱為小動物系女優，代表人物包括片岡沙耶、青山光、和地司，同埋今年已經26歲嘅日野麻衣！

五官生得標緻又甜美嘅麻衣，擁有一雙精靈嘅大眼睛，好似小動物一樣惹人憐愛，而佢又有句口頭禪——「想成為兔子！」難怪被列入小動物系女優。不過，咪以為麻衣咁可愛就冇乜殺傷力，但事實啱啱相反，只要佢換上性感戰衣，心口就會即時彈出兩粒達G Cup嘅愛美神導彈，嗰陣辣味唔係個個男人都頂得順，加上佢嘅身材健美，有前有後，喺寫真界發展真係大把前途。

做咗歌手 又想做DJ

唔講唔知，麻衣一直好仰慕美少女組合AKB48嘅前成員板野友美，為咗可以同偶像共事，佢加入咗友美所屬嘅事務所做藝人。後來，阿妹加入咗一支女子組合，但唔係AKB48，而係Girl〈s〉ACTRY，開始做偶像歌手，亦順便進軍埋寫真界，希望吸納多啲粉絲同人氣。雖然佢未能喺選美活動得過獎，但喺寫真界嘅發展都算四平八穩，近期為雜誌拍咗一系列名為《同棲彼女》嘅寫真影片，換上性感裝束登場下廚，成功吸引到廣大寫真迷注意，人氣再度提升！

雖然麻衣喺拍寫真方面有新突破，但佢話自己呢一刻最想做電台DJ，因為可以透過大氣電波同粉絲交流，兼且發表一下自己嘅想法，希望佢好快可以實現夢想啦！