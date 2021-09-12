受《全民造星》啟發　林二汶搞音樂學校

歌手林二汶出席慈善音樂會，表示本身不認識這個演出的樂團，但正籌備音樂學校，其中有個老師就認識這個樂團，故邀請她來獻唱。講到學校籌備進度，她表示現在裝修中，預計11月開張：「房嘅空間可以變身，可以靈活轉動。」她又表示會收小學生為主，會教他們唱歌及樂器，自己亦會親自教合唱團，到時招生亦會面試學生：「都要睇個學生係咪鍾意，唔想爸爸媽媽迫佢哋學。」

她又坦言自從做完《全民造星III》導師後啟發了開學校的念頭，學生亦可算是《造星》的Mini版：「如果有啲嘢一早知係好好多，唔使大個追番。（你教過小朋友未？）我都真係未試過教小朋友，我對大人會嚴啲，對小朋友冇咁嚴，同有耐性，我都好期待個合唱團，我最快年尾有個音樂會，睇吓到時佢哋有冇機會表演。」

另外，憑《全民造星III》彈起的歌手張進翹（Manson）表示會唱兩首歌，其中一首是未推出的新歌。講到他競逐今年樂壇新人，問到可有信心？他笑言：「冇呀。（點解？）我冇諗呢方面，冇諗攞新人獎作為目標，但開心可以成為今年嘅新人。（有冇睇好邊個？）冇呀，大家嘅音樂style都唔同，好難比較。」而同場有《造星III》導師林二汶，他開心謂之前獲對方寫歌，但騷上就未有機會交流合唱。