講起「三」字，你會第一時間諗起乜嘢？三點式？三級片？第三者？其實喺情色字海中，有好幾個俚語都同第三（Third）有關，當然你仲會搵到唔少用「第三」嚟命名嘅成人作品添，保證可以令你體驗到無窮樂趣。

Third Eye 第三隻眼

唔知大家有冇發現，中、英文嘅情色俚語，有時會有共通之處，好似中文譯作第三隻眼嘅「Third Eye」，含意同中文一樣，暗指人體嘅小菊花。同樣地，暗指男士兵器嘅「第三隻腳」，英文叫「Third Leg」。仲有個情色俚語叫「Third Base」，一方面可解作棒球中嘅第三壘，另一方面暗指女性嘅私處。

Third Trimester 照樣曳曳

「Third Trimester」嘅中文解作妊娠第三期，亦即係懷孕第29至40周。性學家指，女人喺呢段時期可以有正常嘅性生活，只係體位方面要注意，其中一招可以用嘅體位係「Edge of Couch Missionary」。玩法係女方先坐喺床邊或梳化邊，然後瞓低，雙腿張開，男方就有充分空間進行活塞運動，亦可減低女方腹部所受嘅壓力。想令動作舒服啲，女方可將其中一隻腳搭喺櫈上。

《Third Date》 第三次約會

自從有咗真人騷節目，好多電視台都爭住拍攝，而美國四仔界亦食住呢條水，由Vivid喺2003年推出嘅《Third Date》就係其中一套比較有代表性嘅作品。影片由四仔名導Cleo Edwards執導，搵嚟Cheyenne Silver、Brittney Skye、Ann Marie Rios等10位男女脫星演出，可以話係一套四級版綜藝騷。玩法係男女脫星先行約會兩次，揀啱對象後會喺第三次約會中決定係咪同對手曳曳。雖然床戰部分唔算多，但構思都幾新奇，值得捧場。

同場加映：《戀夜Premium 第三夜》

講起同第三有關嘅AV作品，筆者第一時間諗起Prestige喺2010年推出嘅《戀夜Premium 第三夜》，原因好簡單，因為主角係癡女形象深入民心嘅雫Pine。外形出眾嘅佢，出道前係拳擊比賽嘅舉牌女郎，擁有一對35E巨乳，天生帶有癡女魅力，2010年1月佢獲得h.m.p專屬合約而喺AV界出道，同年7月轉會Maxing，可惜佢嘅AV生涯唔長，出道年幾，就喺2011年7月宣布引退。