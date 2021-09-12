被前世情人俘虜！周杰倫余文樂變身「寵女狂魔」

台灣天王周杰倫（周董）同老婆昆凌婚後生咗一對仔女，但係周董一直為咗保持仔女私隱，唔會輕易畀佢哋嘅樣貌曝光，直到近日佢先好罕有咁，喺社交網晒咗細仔Romeo嘅正面相，睇到Romeo同爸爸周杰倫好似樣添！而今日（12日）周董就化身「寵女狂魔」，佢晒咗張拖住囡囡Hathaway（小周周）行街嘅背影相，睇到佢哋應該喺法國街頭，而為咗保護前世情人，周董呢次就未有曝光囡囡嘅正面，但係呢個「幸福的背影相」，已經令唔少網民大嗌好Sweet呀！網民話好想睇吓小周周嘅正面，仲問鍾意飲珍珠奶茶嘅周董，係咪帶小周周去飲奶茶？有網民就話依家喺法國，不過就撞唔到佢哋囉，覺得有啲可惜！

講到「寵女狂魔」當然唔少得藝人余文樂啦，同老婆太太王棠云育有一對仔女嘅佢，不時都會大晒同囡囡玩嘅相。雖然余文樂向來Cool到爆，但係面對住前世情人，當然完全被被溶化，盡騷鐵漢柔情一面，充滿父愛！今日佢就晒咗張舉起囡囡嘅相，睇到囡囡開心到擘大個口得個窿，相當興奮！唔少網民見到囡囡咁開心，都大讚余文樂係好爸爸，好識氹囡囡，仲有網民搞笑話好想畀余文樂舉起添！