馬德鐘賴皮小男人　逼唐詩詠假離婚

視帝馬德鐘在無綫新劇《我家無難事》放低「男神」形象，破格演賴皮滑稽的「小男人」角色，新鮮感十足。雖然他與視后唐詩詠首度合作演「老夫老妻」，但拍親熱戲卻默契十足。

由影后鮑起靜、馬德鐘與唐詩詠主演的無綫溫情喜劇《我家無難事》明晚（13日）8時30分於翡翠台首播。「非常阿媽」鮑起靜演出耳目一新，以非常手段維繫郭家3兄妺馬德鐘、車婉婉及楊明的感情。至於為家庭製造不少麻煩的馬德鐘因生意失敗，既想出與老婆唐詩詠假離婚，又慫恿阿媽賣樓搏翻身，期間突然被蠱惑佬關禮傑「入侵」屋企，搞到家無寧日，但閉門無難事，一家人總有辦法解決！

視帝視后互笠高帽

過去少有演喜劇的馬德鐘放下專業人士形象，演出自以為是、長期自我感覺良好的「無賴」，經常搵弟妹着數，賴皮又搞笑。他表示角色自由度極高，相當好玩，又指與唐詩詠首次合作，很快建立默契，夫妻感強烈。

講到與「粉絲」唐詩詠合作，他笑言：「佢客氣啫！係我有幸同佢合作。喺佢處理戲劇嘅細節位就睇到佢嘅功力。」劇中另一亮點是馬德鐘父子兵上陣，他說：「馬在驤做我嘅年輕版，佢首次演戲當然有好多進步空間，但已經比我第一次演戲好好多，我當年木納，驚青好多！」

鮑起靜演出有驚喜

唐詩詠飾演貼地有錢女，與馬德鐘有不少親熱戲，更不時被對方挑逗。她笑言拍攝氣氛輕鬆，雖然與馬德鐘首次合作，但感覺似老夫老妻。而鮑起靜看過劇本後，與過去演的媽媽大不同，故二話不說答應監製王心慰演出，相當爽快。劇中她「降伏」子女的方法，搞笑又溫馨。

王君馨錯愛「斷背」楊明

王君馨飾演西洋刺繡師傅，機緣巧合成為中式花紐師傅鮑起靜的高足，貫通中西，期間對鮑姐兒子楊明產生好感，可惜神女有心，襄王卻無夢，原來楊明另有所愛，與黃嘉樂有段HeHe情。

以文青造型示人的君馨放下打女形象，甚有新鮮感，她說：「斯斯文文、講嘢好慢，未做過咁嘅角色。拍外景、喺公司竟然冇人認得我，相信會帶畀觀眾新鮮感。」君馨拍攝《超能使者》時弄傷右腳足踝，導致韌帶斷裂，緊接拍《我》劇時，鏡頭背後要用拐杖輔助行路，表現專業。

劉思希床戰黃嘉樂嗌過癮

劉思希於《我》劇第6次扮演有錢女，打扮標其立異，千度近視戴上厚厚的眼鏡，矇查查鬧出不少笑話，她笑說：「第6次做有錢女，而且仲愈做愈有錢添。」劇中的她相當「好色」，除了喜歡鮮艷打扮，更對黃嘉樂「嗒糖」，飛擒大咬兼色誘對方上床，她笑言：「同嘉樂未合作過，但係好夾、好好玩，拍床戲嘅時候大家完全唔尷尬，反而成日忍唔住笑。」