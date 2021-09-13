【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初七甲子金平日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：出財、開倉、詞訟

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、7、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

身心狀態不太好，無論做甚麼事都提不起勁。

金牛座

敞開心扉，多分享內心想法，可令戀情升溫。

雙子座

豁達的處世態度可贏得好人緣，利事業發展。

巨蟹座

嘗試提升個人修養，將更易得到愛神眷顧。

獅子座

心情欠佳，只想一個人靜靜，不想理睬別人。

處女座

放低工作，跟老友聚會閒聊，可盡興而歸！

天秤座

做事面面俱到，即使有點忙，也應付自如。

天蠍座

反正工作不算繁忙，何不抽時間聯誼會友？

人馬座

負能量纏身，建議讓自己靜下來整理思緒。

山羊座

有許多事要你親自處理，須做好時間分配。

水瓶座

出外花錢少不免，但要顧及自己的財務狀況。

雙魚座

得饒人處且饒人，做人宜大方，切勿記仇。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）馬 是非多

鼠

正財運佳，主動約見客户，開單冇難度。

牛

貴人暗中助你解決難題，求財無往不利。

虎

運氣不濟，生活上要做好打硬仗的準備。

兔

收入下跌，支出卻上升，財務雪上加霜。

龍

不乏發展機遇，有望在職場上脫穎而出。

蛇

營商者最有利，把握機會將有理想錢途。

馬

是日沖煞，心情欠佳，易陷入口舌之爭。

羊

易破財，投資要理智，勿聽信小道消息。

猴

頭腦清醒，做事認真，沒有公事難倒你。

雞

多留意工作細節，勿為趕工而敷衍了事。

狗

財運不錯，適合做投資規劃，有利可圖。

豬

桃花運極佳，單身者容易遇到心儀對象。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

中華智慧核心是哲學

大在天地，小隱細微之中，無時不在，無處不有。知之受益，不知失之。

以下繼續分享風水問題，上期簡略談到家居裝修的要訣為，先擇日進行動土儀式，再交由工人開始裝修。隨後搬屋及進宅須知，同樣要先在《通勝》選擇適合搬遷日子，孕婦不要在搬屋現場，最好待BB出世後才搬，如有宗教，可之前先行處理，新屋和舊屋的做法大致相同。

我之前在專欄提到，叩響銅鑼，進宅後全屋叩頭，把全部窗戶、空調打開，開動全屋水源，取其風生水起之意，並不停講些好意頭說話，不可亂發脾氣，隨身把貴重物品搬入，忌兩手空空入屋。所有家具或衣服可於早前搬入，但要到當日正式安床或安神位。

我個人有一技法可供考慮，好簡單，可於入宅前或入宅後補做。首先買些米酒（日本人用大支清酒），再預備一小碗白米，要是搬入獨立屋，可在外圍把酒和白米灑落地上一圈，如搬入公寓單位，則可在屋內所有沿線照做。凡事皆有因果，互相供養和禮拜，入屋叫人，入廟拜神。另外，可以貼上賀語：「華堂祥瑞，滿堂瑞氣，宜室宜家，新居鼎定，德必有鄰，駿業肇興。」

世間技巧無窮，惟有德者可以其力。世間變幻莫測，惟有人品可立一生。