宋宛穎冇諗過奪冠　梁凱晴輸唔夠瞓？

出爐港姐冠軍宋宛穎於賽後受訪，問到是否預期會奪后冠？她否認說：「唔係，大家見我攞獎時個樣都有啲Surprise，覺得自己今晚問答環節表現唔係咁好，發揮唔係咁好，可能跳舞環節搭夠攞分啦！（咁係爆冷？）又唔算，之前都好多觀眾支持。（屋企人有冇嚟？）婆婆有嚟，媽咪喺澳門冇嚟，但有睇電視支持。」對於出身「選美家族」、其母是前澳門小姐的她再次拎獎，她坦言家人獲獎已是好多年前的事，不過今次奪冠，覺得是一種傳承。她更指有興趣入行做演員：「其實當初諗入到5強已經係好成績，所以攞冠軍係好意外，自己冇諗過會發生，所以到依家都好似Load唔到，唔知發生咩事咁。」

梁凱晴及邵初分別獲得本屆港姐亞、季軍。問到梁凱晴得獎時貌似失望，她隨即澄清：「冇，可能我好攰。（預咗攞冠軍？）絕對唔係，大家都表現都好好，我冇諗咁多，淨係想做好自己。（係你預期嘅賽果？）真係冇諗過，得獎已經好開心，尤其係同其他幾位一齊拎，大家真係好好朋友。」

至於被指爆冷入三甲，邵初亦認同：「攞咗友誼小姐嘅時候，大家都話過往好難入三甲，今次我都算打破傳統，但自己話畀自己知，唔可以因為咁而打定輸數，我要愈戰愈勇。我就真係冇諗過賽果嘅，其實得到友誼小姐都好開心同滿足喇，證明自己喺其他佳麗心目中有位置。（爆冷？）各有各靚囉，有前輩講過，如果今次唔係呢幾位評判，賽果可能唔一樣，每個人嘅審美眼光唔同，可能我今日狀態好啲，但都唔代表比其他人好，只係精神狀態同跳舞嘅表現都可以。」梁凱晴又補充大讚冠軍宋宛穎：「佢口才實在太好，好勁，佢實至名歸嘅，我狀態冇佢咁好，因為唔夠瞓。」