東方日報C1：宋宛穎問答失準　照摘后冠

香港小姐賽果昨晚揭盅，冠軍由熱門佳麗宋宛穎奪得，亞、季軍分別由梁凱晴及邵初勝出，而賽前被一致睇好的陳聖瑜與關楓馨卻大熱倒灶，三甲不入，令人大跌眼鏡。宋宛穎於問答環節曾失準，故奪冠後也不禁直言：「估唔到會得獎。」

《2021香港小姐競選決賽》昨晚舉行，一眾候選佳麗經過9個部分，使盡渾身解數爭取名次，最終由愈戰愈勇的宋宛穎跑出摘下冠軍后冠，亞軍是梁凱晴，季軍則是邵初，她更奪得「友誼小姐」。

12位佳麗先穿上星空女皇服登場，並逐一自我介紹，為是晚選美盛事揭開序幕，之後眾女換上戰士服，進行快問快答問題，雖然司儀鄭裕玲、錢嘉樂等發問「化妝前後兩個樣佳麗」、「最難相處佳麗」及「最想淘汰兩位佳麗」的尖銳問題，惟佳麗們答案平淡，驚喜欠奉。

之後佳麗們穿上泳裝出場進行淘汰，葉靖儀、莫韻諰、施茉莉及梁菁琳率先被Foul，剩下8強則進行問答環節，基於今屆佳麗身材很平均，僅得陳懿德與陳聖瑜上圍較有睇頭。而與導演王家衛名字同音的王嘉慧，整晚被幾位司儀輪流「取笑」。而口才了得的宋宛穎則表現失準，當鄭裕玲問若她是巫婆，會把毒蘋果給哪位佳麗？她指會給楊培琳，因她最年輕，需要多讀幾年書，錢嘉樂即謂：「關咩事呀？」鄭裕玲也笑謂：「個毒蘋果會毒死人㗎喎！」

蝦碌場面 志偉黑面

原定於學友唱出經典歌曲後，大會便宣布「最上鏡小姐」，並由上屆冠軍兼「最上鏡小姐」謝嘉怡頒發，可是嘉怡與佳麗們遲遲未有出場，司儀們見狀只能一拖再拖，最後突然轉陣宣布5強為關楓馨、宋宛穎、王嘉慧、邵初及梁凱晴，大熱陳聖瑜卻意外出局，副總經理曾志偉見場面如此混亂，即面黑黑向工作人員了解。而廣告後隨即「補頒」「最上鏡小姐」為楊培琳，「友誼小姐」則是邵初。

由於最後5強佳麗可謂勢均力敵，現場人士歡呼聲不斷，當公布冠軍佳麗時，台上僅餘下關楓韾、宋宛穎及王嘉慧，不過大會鏡頭已不斷集中拍攝宋宛穎，賽果呼之欲出，故宣布一刻，宋宛穎也淡定步出拎獎，之後一班佳麗圍住恭喜三甲得獎者，邵初喊得最為厲害，而鄭裕玲則上前與出爐冠軍宋宛穎擁抱。

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