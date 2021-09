《Bang Bang 聲：樂天派對》　讓音樂滋養生活

【特約報道】無論處身甚麼年代、甚麼環境,音樂都是不可或缺的存在,港台電視31由9月13日起逢星期一晚上7時05分,播送全新節目《Bang Bang 聲:樂天派對》,每集訪問不同的樂隊、音樂人,各自演繹自己的作品,並以歌曲道出不同的人生歷程與故事,陪伴大家感受生活的喜與憂。

第一集:Supper Moment

第一集由Supper Moment為大家送上一個別開生面的音樂派對。15年來,Supper Moment創作了不少膾炙人口,扣人心弦的音樂。他們一起走進錄音室,在這個曾孕育無數作品的地方,演出四首令人回味的作品:《Here I come》、《波板糖》、《最後晚餐》及《橙海》。他們更會重溫自己剛出道時的青澀樣子,包括披露剛出道時的相片和十多年的罕見演出片段。由「小伙子」變成大人,四子經過不少起起跌跌,仍然深信音樂會為大家帶來正能量。

第二集:FIESTER

來到第二集,請來六人女子流行搖滾樂隊FIESTER,不要少看她們柔弱的外表,當她們走入Band房,站在舞台上便是搖滾的化身,用咆哮聲嘶喊出屬於女生的情感:《 BEFORE WE FADE AWAY 》、《秋去冬來》、《徘徘徊徊》、《燦爛一次》,這四首歌就是FIESTER成長的紀錄《 BEFORE WE FADE AWAY 》,由樂隊親自作曲、填詞、編曲,說的是她們如何在「夾band」路上互相扶持,期待美好的來臨。

《秋去冬來》說的是追夢背後,原來現實是非常殘酷,而唯一方法就是要對自己坦白,以最大的力道活出自己的模樣;《徘徘徊徊》就寫下了失戀女生的憂鬱和難過,而FIESTER透過歌詞告訴大家,她們都曾經歷相似的事情,而她們會一直以音樂以搖滾陪伴大家,一起經歷,一起成長,就好像節目中最後一首歌《燦爛一次》,希望樂迷聽完後能勇敢面對困難與挫折,找到自我,在成長裏變得更好。

第三集:The Boogie Playboys

4人男子樂隊The Boogie Playboys成軍於2012年,是香港一隊玩Rockabilly曲風的樂隊,擅長以廣東歌詞結合美式搖滾風格,再配上50年代Rockabilly Band的復古裝束打扮,裏裏外外滲透出濃濃的復古文化。

音樂上,他們的歌詞鬼馬風趣,創作題材十分貼地,例如《仲夏獨舞 Lonely Dance》,歌曲所寫的是儘管人世間有許多悲歡離合,也不一定是傷感的;透過音樂就可以將祝福送給不在身旁的朋友,期望有天可以再聚。另外樂隊更演唱了《勁正》、《親親你面頰》、《南洋別戀》和《牧場裏的羊》,一於和觀眾穿上窄身西褲,梳上飛機頭,一起透過音樂時光倒流回到50年代, 與The Boogie Playboys 一起來個勁歌熱舞,盡情大唱粵式Rockabilly音樂。

第四集:Andy Is Typing

這一集請來4人男子搖滾樂隊Andy Is Typing… 。成立於2016年,歌曲風格以Alternative Rock為主,希望透過每一粒音符,用力寫出完全忠於自己並屬於Andy Is Typing…的獨特聲音。今次樂隊演出了四首歌曲分別為:《Don't Believe 》、《因果》、《Yesterday Was Sweet 》與《Lost Pearl》。其中《因果》以琴聲和人聲互相交織,慢慢加入鼓聲,將一種年輕人對生命的憂鬱,卻又帶着憤怒,用力在副歌時把情緒爆發出來。

音樂對於Andy Is Typing…而言,是希望用來不斷提醒自己,生命只有一次,所以不要輕易做出會讓自己後悔的事,想做便做,像鼓手Kelvin 所說:「當你想打鼓,就請拿起鼓棍用力敲打,好聽與否還是其次,重要是你正在做着你想做的音樂就對了。」透過音樂,記錄生命中的喜是悲,只要還有音樂,他們就會一直走落去。

第五集:Nowhere Boys

5人男子搖滾樂隊Nowhere Boys會在第5集出現,成立於2015年,一直堅持以「電影式搖滾」來拼湊出屬於Nowhere Boys的獨特曲風。由於是「電影式」,所以用音符來化成觀眾聽得到的畫面,就是他們想做到的事。

好像於節目中唱的一首歌《小丑》,利用樂器及拍子的交替轉變,慢慢帶出小丑可笑可悲的世界,其笑容可能是一種偽裝,可能是一種自憐,也可能是一種自嘲,畢竟做小丑其實是很辛苦,所以由旋律以至編曲,由Rock Ballad的傷感抒情作開始,到終結式時的搖滾吶喊,都希望讓樂迷全方位接受小丑的所有情緒。另外,樂隊還演唱了《致旅途中的我》、《無處遊人》及《天外飛仙 》,希望做到每一首歌曲都是一個故事,當觀眾聽完一首歌就好像看了一套電影,讓他們找到抒發情緒的空間。

第六集:Whizz

本集請來4人女子樂隊Whizz,成立於2019年,主打 Groovy Pop 曲風的

Whizz,希望透過輕快而具節奏的音樂向大眾說出「時間飛逝、活在當下、享受享樂」的樂團信念。她們的音樂強調以「自由風」,不受性別、環境、工作限制,想夾就夾,就算四人走在一起,如果沒有想「夾」歌的感覺,就將樂器放在一旁,不會勉強自己。這種自由自主的90後生存模式,徹徹底底滲入了Whizz的創作;就好像《Summer Sea》,用結他彈奏出的音符輕輕就撥走了厚重的烏雲,透過音樂彷佛感受到來自太陽的溫暖。另外三首歌曲分別為:《Reality 》,《Sorrowful 》和《之所以我們都在水底里歇斯 》,都是她們用音樂來記錄新生代如何看自己、看別人、看世界的歷程。