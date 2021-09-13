陳婉婷諗定未來愛巢　一定要有個好大嘅咩？

有「最索丫鬟」之稱的前無綫藝人陳婉婷（Hebe），自由身的她工作不斷，早前擔任婚紗代言人後，最近又有新任務，為一間室內設計公司，擔任宣傳大使。目前仍是單身的Hebe，雖未有自己的家，但對結婚有憧憬，曾幻想自己婚禮是海洋主題，認真浪漫，相信她今次與設計公司合作，一定從中取經，好等日後為自己的Dream House做準備。

Hebe回覆東網稱：「好開心做呢個設計公司嘅宣傳大使，佢哋每做好一間屋，我就會幫佢哋拍一條片，好enjoy每一次搵合適嘅衣服去襯番間屋，我好尊重、欣賞每一間屋嘅設計，覺得每一個製成品都好偉大，例如裝修好奢華，我又會着得高貴一啲、裝修比較簡約，我又會着得文青一啲。好似有一次佢哋嗰間屋好日式，個休息室係有嗰榻榻米，我就帶咗我之前喺日本買嘅浴衣去拍攝，同埋製作團隊都好Friendly，所以大家都拍得好開心！（結婚間屋會點裝修？）我諗我第日結婚間屋都係白色同淺藍色為主，喜歡簡約、乾淨。一定要有一個好大嘅廚房，因為我鍾意同老公煮吓嘢食。同埋要有張好舒服嘅床、好舒服嘅沙發，因為放假我都幾鍾意留喺屋企，睇吓書、睇吓戲，我好享受喺屋企嘅二人世界，所以『家』對我來講都好重要。」