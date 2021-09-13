凌晨返火炭半山住所！宋宛穎唔敢喪食慶祝

新鮮出爐的香港小姐冠軍宋宛穎（Sabina Mendos）得獎後在將軍澳電視城接受媒體訪問後，直到近凌晨1時乘坐大會七人車離開。她返到火炭半山一個低密度住宅，兩位家人在門外等候，當中更有一位「小港姐」戴上后冠，穿着公主裙迎接港姐冠軍回家，宋宛穎看見小妹妹親友也相當雀躍。問到Sabina會怎樣慶祝？她表示：「遲啲希望約埋一班佳麗一齊打邊爐，依家就最想食炒飯，不過，聽日都要做嘢，所以唔可以食太多。」她又透露婆婆在家等候慶祝，婆婆雖然有到現場看她比賽，但因現場太多人而看不見她的影蹤。

返到屋企後，Sabina與家人開香檳慶祝。接受無綫訪問時，講到宣布賽果一刻是否很緊張，婆婆講到身在澳門、宋宛穎的媽媽更為緊張，得悉愛女奪冠後與40多人一同慶祝。問到Sabina對自己的表現評價時，她表示：「未到最滿意，如果要畀分，就90分啦，有10分係進步空間嚟嘅！」出身選美世家的Sabina，婆婆就表示由Sabina媽媽做幕後軍師，Sabina每一餐都會向媽媽匯報。婆婆被問到覺得Sabina表現如何，她就覺得問題環節「爭少少」，至於為何Sabina經常提及水果，婆婆笑言：「我都唔太清楚，我哋屋企又唔係開生果舖！」Sabina就解釋因為好喜歡食水果，所以比較熟悉。而家人就為她準備了多款食物，包括闊條麵、炒飯、咖喱角、雞翼等，非常豐富。