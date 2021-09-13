港姐起底︱宋宛穎與生父斷聯　梁凱晴放棄博士課程

今屆港姐新鮮出爐，由佳麗宋宛穎大熱奪冠，而亞、季軍分別由梁凱晴及邵初勝出。冠軍並非僥倖，宋宛穎（Sabrina）於加拿大多倫多大學（University of Toronto）理學榮譽學士優異成績畢業，雙修生物化學、人類生物學，而且來自選美世家，母親文寶雪為1990年澳門小姐亞軍，遺傳美貌與智慧並重嘅優良基因。

除咗口才了得，原來亦係「舞」林高手，自小受母親悉心栽培，6歲開始學跳舞，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞各種舞蹈，曾到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，直言目的為「上電視」，曾上無綫兒童節目及為《歡樂滿東華》演出。Sabrina為中葡混血兒，擁有四分一葡萄牙人血統，有位孖生妹妹。父母從小異離，兩姊妹由媽媽母兼父職養育成人，十幾歲時已甚少與生父聯絡，唔了解對方狀況。

26歲亞軍梁凱晴（Carina）憑清純氣質突圍而出，被封為「翻版楊采妮」，參賽至今形象正面。畢業於薩里大學（University of Surrey）酒店管理學畢業，後於香港城市大學市場學系碩士畢業，選美前從事市場行銷。大學教授原本建議佢繼續升讀博士課程，但因想趁年青嘗試多方面發展，故毅然參選港姐。Carina自小醉心練舞，從小學開始學習西方舞，升上中學後更嘗試中國舞及拉丁舞，準決賽印度舞表演以「水蛇腰」贏盡掌聲。

季軍邵初（Kristy）擁有中越混血血統，於英國杜倫大學畢業。Kristy打破魔咒，同時獲得「友誼小姐」，成為最多獎項佳麗。