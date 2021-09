VMA：Bieber回歸獲大獎　性感新人Olivia Rodrigo掃3獎

《MTV音樂錄影帶頒獎禮》(VMA)周日(12日)於美國紐約舉行,加拿大天王Justin Bieber闊別《VMA》6年後回歸,吊威也降落舞台表演,令粉絲如痴如醉。他最後奪得「年度歌手」與憑《Preaches》奪得「最佳流行歌曲」,成為大贏家。他致詞時表示:「音樂係好正嘅媒介,畀我哋同其他人接觸,團結一致。」

18歲新人女歌手Olivia Rodrigo橫掃3獎,包括「年度新人」、憑《Drivers License》奪得「年度歌曲」與「年度突破表演」,她致詞時表示:「好痴線呀,呢一年係我人生中最神奇嘅一年……我要將呢個獎獻畀所有喺睡房地下寫歌嘅女仔。」

韓國男子組合防彈少年團(BTS)奪得「年度組合」與憑《Butter》奪得「最佳韓國流行歌曲」,他們透過視像致謝。同志男歌手Lil Nas X則憑同性戀平權歌曲《Montero (Call Me By Your Name)》奪得「年度音樂錄影帶」,他致詞時表示:「上啦基界力量!」

天后麥當娜(Madonna)擔任頒獎禮開幕驚喜表演嘉賓,順便慶祝出道40周年,其他表演者包括珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)、Alicia Keys、Doja Cat、Ed Sheeran、Busta Rhymes、Camila Cabello、Shawn Mendes與Machine Gun Kelly等。